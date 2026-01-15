Неделю трубили бы на всех каналах: эксперт объяснил, зачем РФ целилась в памятник Бандере

Россия попытается повторить подобные удары, считает эксперт.

РФ считает важной информационную войну, создавая постоянный инфопоток, направленный на внутреннее потребление. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, комментируя российский удар беспилотником, который попал в нескольких метрах от памятника Степану Бандере во Львове.

"Если бы беспилотник попал или как-то повредил памятник Бандере, неделю россияне трубили бы на всех своих каналах, что Бандера поражен. Это методы работы российского центра информационно-психологических спецопераций, который подключает, в том числе, боевые средства поражения для выполнения определенных информационно-психологических задач", – сказал Свитан.

Он добавил, что из-за этого россияне будут продолжать наносить подобные удары. Таким образом они пытаются уничтожить любые проявления патриотизма в украинском обществе.

"Во-первых, подавить чувство патриотизма у нас. А с другой стороны – создать информационный поток для россиян. У них нет побед на линии фронта. Они в прошлом году не выполнили ни одной стратегической задачи. Нечем похвастаться. Им хоть что-то нужно, хоть памятник разрушить. Для них это уже какой-то плюс", – добавил Свитан.

Удар РФ по Львову: что известно

Напомним, что утром, 15 января, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Львову. Как отметил мэр города Андрей Садовый, дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере в центре города.

После атаки в сети завирушилось видео, на котором уборщица снега, которой вражеский дрон упал чуть ли не под ноги, спокойно продолжает свою работу после атаки.

