Европейские партнеры получили сообщение от Госдепа о выходе США из антироссийской информационной инициативы.

США разрывают меморандумы с европейскими странами по противодействию дезинформации, инициированные при администрации Джо Байдена. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

На прошлой неделе европейские правительства получили уведомление от Госдепартамента США о расторжении меморандумов о взаимопонимании. Документы были подписаны в 2023-2024 годах и предусматривали единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации со стороны России, Китая и Ирана.

Инициативу координировал Глобальный центр взаимодействия (GEC) - структура Госдепа, которая занималась борьбой с иностранной дезинформацией и пропагандой террористических группировок.

Бывший руководитель GEC Джеймс Рубин раскритиковал решение Вашингтона, назвав его "односторонним актом разоружения" в информационной войне.

"Информационная война является реалией нашего времени, а искусственный интеллект только увеличит риски, связанные с ней", - заявил Рубин.

По его данным, в течение прошлого года около 22 стран Европы и Африки присоединились к программе администрации Байдена, которая имела целью создать совместную систему противодействия информационным манипуляциям и выработать коллективный ответ на угрозы.

США и Европа - последние новости

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, что подтверждает массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября, который стал одним из самых масштабных с начала полномасштабной войны. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп подтвердил, что он готов усилить санкции против России.

Впрочем, США и Европа до сих пор не пришли к согласию относительно гарантий безопасности для Украины и помощи Киеву.

На фоне этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить давление на РФ. Он подчеркнул, что нужно, чтобы это сделали и европейские партнеры.

