Сеть покорило видео с коммунальщицей, которая чистила снег во время удара 'Шахеда' во Львове

Она продолжила чистить снег даже после того, как "Шахед" упал ей почти под ноги.

В сети завирусилось видео с утренним прилетом "Шахеда" по центру Львова, на котором уборщица снега, которой вражеский дрон упал чуть ли не под ноги, спокойно продолжает свою работу после атаки.

Во Львовском горсовете сообщили, что бесстрашная женщина на видео - коммунальщица Оля, которая убирает Львов уже 10 лет.

"Все видим, отблагодарим", – говорится в сообщении.

"Радио Свобода" нашло женщину и расспросило ее о моменте атаки.

"Я убрала остановку, я же не знала, что будет лететь", - рассказывает женщина.

Она делится, что сотрудник полиции предупредил ее и коллег, что необходимо прятаться, "а над головой как раз пролетело".

По ее словам, взрыв был очень громким.

"И все, мы просто убежали. Там еще наши люди убирали", - рассказывает женщина.

Прилет по Львову - что известно

Сегодня под утро российские оккупанты атаковали Львов дронами. Мэр Андрей Садовый сообщил, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере в центре города. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также он добавил, что взрывной волной выбило окна в домах рядом - в частности, в корпусе политехники и жилых домах. Местные тг-каналы пишут, что из-за атаки дрона были повреждены, в частности, витражи в церкви св. Ольги и Елизаветы.

