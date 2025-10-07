Огонь перекинулся на другие резервуары.

В Феодосии продолжается пожар на нефтеналивном терминале после удара украинских беспилотников в ночь на 6 октября. Как сообщают мониторинговые каналы, огонь перекинулся на новые резервуары.

Как сообщает Радио Свобода, на спутниковом снимке от 6 октября дым от пожара на нефтебазе простирается на 12 километров.

При этом тг-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки пишет, что огонь перекинулся на другие резервуары.

"5 октября горели цистерны в северо-западной части нефтебазы и в восточной части. Сегодня горят резервуары в северной части объекта", - говорится в сообщении.

Российские власти до сих пор официально не прокомментировали произошедшее. Однако же глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, нашел время поздравить с днем рождения российского диктатора Владимира Путина.

6 октября временно оккупированную Феодосию (Крым) атаковали дроны, после прилета которых на местной нефтебазе начался мощный пожар. По данным местных СМИ, сначала под ударом оказался аэродром "Саки" в Новофедоровке, а вскоре стало известно о взрывах в Феодосии.

При этом данная нефтебаза ранее уже подвергалась украинским атакам – в октябре 2024 года. Она является крупнейшей в Крыму, с пропускной способностью в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.

