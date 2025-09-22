Это является дестабилизирующим фактором для партноменклатуры, которая служит оккупационным властям РФ, отмечает Тимочко.

Украинские дроны смогли обойти серьезную защиту в Крыму и ударить по элитным дачам в Форосе, где могло собираться военное и политическое руководство оккупантов. Об этом сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 Канала", комментируя прилет по так называемой даче ФСБ в Форосе в оккупированном Крыму, где отдыхал ранее и российский диктатор Владимир Путин.

"Там не только дача ФСБ, но и элитный ресторан, который перед "прилетом" выставлял объявление, что он не будет принимать посетителей, потому что забронирован для серьезных уважаемых лиц", - сказал Тимочко.

По его словам, важно, что дроны сумели обойти российскую ПВО, которая достаточно мощная и даже по количеству сопоставима с той, что охраняет Москву. "Тем не менее, есть положительный результат. Но не забываем, что прилеты происходят в Крыму постоянно и уничтожаются не только рестораны с партноменклатурой оккупационной власти и военно-политического руководства, но и аэродромы, склады, воинские части, где противник проводит процесс набора и накопления личного состава, чтобы отправлять их на войну в Украину", - отмечает он.

Тимочко отметил, что этот удар по Крыму является очень значимым в плане информационном и по дестабилизации на вражеском пропагандистском поле. "Все это обсуждают. Ведь всем известно, какой пиетет Путин имеет к Крыму, гордился его оккупацией", - добавил он.

По его словам, эта атака очень серьезно повлияет на российскую политическую "элиту" в Крыму в плане безопасности.

"Очень важно узнать, кто был уничтожен на этих дачах - или это военные, или политики, или там серьезный командный центр регионального уровня управления ФСБ. В любом случае понимаем, что на этих дачах собиралась, анализировалась и обрабатывалась информация со всего южного направления".

При этом он добавил, что противник будет пытаться скрыть данные о погибших "уважаемых" лицах, но все же позже все выплывет на поверхность. "В любом случае чувство безопасности для российских политэлит будет исчезать все больше даже на таких серьезно защищенных и с земли, и с моря объектов, как эти дачи на Форосе. Это уже не является неприкосновенным местом. Это может привести и к изменениям активности сил противника на южном направлении", - сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он напомнил, что Россия готовила серьезное контрнаступление на Запорожском направлении, которое было сорвано, когда Силы обороны уничтожили железную дорогу противника, которую он использовал для поставок на фронт.

"Возможно на дачах собирались именно те лица, которые должны были отвечать за перепланировку, переподготовку или за наступательные действия на материковой части территории Украины. Но сам факт того как занили российские военкоры и как даже у нас и за рубежом к этому месту приковано инфовнимание, дает понимание, что там попали во что-то очень серьезное".

Удар по "Форосу" - что надо знать

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 21 сентября, раздавались громкие взрывы, оккупанты сообщили о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам.

Telegram-канал Mash написал, что в результате атаки БпЛА повреждения получил, в частности, санаторий "Форос".

Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки дронов есть погибшие и раненые. Речь шла о по меньшей мере 15 пострадавших лицах.

Примечательно, что в росСМИ также отмечают, что атака произошла якобы на элитную дачу ФСБ России, где неоднократно отдыхал лично и российский диктатор Владимир Путин. Мониторинговые паблики же пишут, что произошло поражение "правительственного здания" в Крыму.

Также появилась информация, что ресторан в санатории "Форос" был закрыт на спецобслуживание. По данным росСМИ, там могли отдыхать "важные гости".

