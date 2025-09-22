Благодаря уничтожению ПВО России, Украина может наносить удары по ключевым объектам врага в Крыму.

Силы обороны Украины уже длительное время уничтожают российские средства ПВО в Крыму. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Олег Катков - военный эксперт, главный редактор Defense Express.

"Это очень удобная точка для того, чтобы выбивать россиянам средства противовоздушной обороны - это не только радиолокационные станции, но и зенитно-ракетные комплексы. Там было уничтожено даже РЛС к уникальному С-500. Работа идет методично. И враг не может не защищать те военные объекты, которые у него есть на оккупированном полуострове. И вынужден усиливать, восстанавливать потери в своих средствах ПВО", - сказал Катков.

Он добавил, что эти средства ПВО находятся в удобной зоне поражения для средств, которые есть в распоряжении Сил обороны. Что позволяет Украине наносить систематические удары по объектам в Крыму.

"Это не то, что раз сделали и понеслось. Это понеслось, когда раз в 2-3 дня что-то поражается в глубоком тылу врага в Крыму. Это как раз результат такой методической работы по выносу ПВО. И когда оно выносится, то враг не успевает его восстановить и наносятся удары. Например, по аэродрому "Гвардейский", где был уничтожен Ми-8. Когда поражается корабль "Буян-М" теми же дронами в Азовском море. Когда выбивается радиотелескоп "РТ-70" в Евпатории", - пояснил Катков.

Удары по Крыму: важные новости

В воскресенье, 21 сентября, российские оккупанты сообщили о "прилетах" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще нескольким объектам. Сообщается, что атака произошла в частности на элитную дачу ФСБ России, где неоднократно отдыхал лично и кремлевский диктатор Путин.

Кроме того, как сообщал УНИАН, в Крыму уничтожили два редких российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Отмечается, что кроме самолетов, бойцы ГУР также уничтожили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

