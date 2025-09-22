С помощью этих самолетов российские захватчики могли отслеживать движение украинских надводных и подводных средств в Черном море.

Сожжение двух самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка " - это существенная потеря для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сообщил в эфире телеканала Суспільне.

Эксперт отметил, что самолеты Бе-12 "Чайка" являются очень старыми машинами, изготовленными еще в 1960-х годах. Эти самолеты предназначены для поиска подводных лодок и различных целей на море, для выполнения поисковых операций. Они способны приземляться на воду в море, если нет очень сильного шторма.

"Интересно то, что этих самолетов осталось очень мало. Их оценивают в количестве 4-6 машин на всю Российскую Федерацию. И они оснащены достаточно дорогой аппаратурой, которая позволяет заниматься обнаружением всего, чего можно найти, кроме рыбы, на территории любой морской акватории - это лодки, подводные лодки, суда и т.д. И из 4 или 6 машин две машины поражены. Представляете себе, насколько это существенно", - отметил Криволап.

Как добавил эксперт, еще была поражена радиолокационная установка "Небо-У".

"Можно сделать вывод, что Крым достаточно существенно расчищается для того, чтобы можно было наносить более мощные и серьезные удары. Будем это видеть. Я думаю, это скоро уже будет", - убежден Криволап.

Он предполагает, что пораженные самолеты Бе-12 "Чайка" находились скорее всего в Каче, потому что там располагается их старая база.

По его мнению, наверняка не хватало оружия, потому что поразить удалось только два самолета. Эксперт заметил на видео, что чуть дальше располагался еще один самолет, хотя это могла быть модель другого самолета.

Криволап считает, что поражение этих самолетов - это существенная потеря для способности Черноморского флота России обнаруживать цели в морской акватории. Эти самолеты могли отслеживать выход в море украинских средств. "ГУР уничтожал то, что мешает свободно перемещаться в пространстве - на воде, в воздухе и на суше", - добавил он.

Также он считает, что скорее всего, эти самолеты были поражены с привлечением надводных беспилотников типа Magura, и в частности, с них запускались другие дроны, которыми управляли операторы в режиме FPV.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Главном управлении разведки Украины сообщили, что впервые удалось сжечь российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также тогда удалось поразить вертолет Ми-8.

Отдельно сообщалось, о поражении еще трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции "Небо-У".

