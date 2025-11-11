Он в очередной раз заявил, что ему удастся положить конец войне РФ против Украины.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что ситуация вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.

"Если бы я был президентом, этой войны никогда бы не случилось. А если бы я не был президентом, эта война могла бы привести в Третью мировую. Этого не произойдет", - заверил Трамп.

Попутно он снова похвастался количеством войн, которые ему удалось завершить в мире.

Видео дня

Он добавил, что вообще не хочет войн, не хочет воевать, однако, если это произойдет, то США быстро и жестко победят:

"Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу воевать. Если я в войне, мы быстро победим, и это будет жестоко. Но знаете что? Я не хочу воевать".

Трамп и война в Украине

Еще в течение предвыборной кампании Трамп уверял, что закончит войну в Украине за 24 часа, когда станет президентом США. С тех пор прошел почти год, но политику этого сделать так и не удалось. Лишь недавно он признал, что ошибался и закончить войну в Украине не так легко, как ему раньше казалось.

После неудачных попыток договориться о прекращении войны Трамп прибегнул к угрозам, заставляя Украину пойти на уступки РФ.

А 7 ноября Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе завершения войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: