Несмотря на активные усилия Дональда Трампа, его шансы получить Нобелевскую премию мира остаются сомнительными. По словам инсайдеров, противоречивый стиль руководства бывшего президента США и его политика противоречат идеалам премии, заложенным основателем Альфредом Нобелем, пишет The Telegraph.

Трамп активно лоббировал свою кандидатуру, утверждая, что "завершил" шесть войн, и даже давил на Норвежский Нобелевский комитет. Свои претензии он аргументирует Авраамскими соглашениями 2020 года, а также участием в урегулировании конфликтов между Индией и Пакистаном, Руандой и Конго, Арменией и Азербайджаном, а также Таиландом и Камбоджей.

Однако критики считают его роль преувеличенной. Инсайдеры отмечают, что военная позиция Трампа, сокращение международной помощи США и введение мировых тарифов противоречат принципам международной гармонии, которые имела целью премия.

Хенрик Берг Харпвикен, секретарь Нобелевского комитета, заверил, что любые кампании давления на комитет не влияют на решение.

"Наши процедуры созданы для того, чтобы изолировать фактические обсуждения от дебатов в СМИ и других возможных влияний", - добавил он.

Несмотря на достижения Трампа в установлении мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, эксперты считают, что этого может быть недостаточно для награды в 2025 году. Только существенный прорыв в мирном процессе может повысить его шансы в следующем году.

Обсуждения комитета являются засекреченными в течение 50 лет, а это означает, что подробности дебатов по кандидатуре Трампа станут известны не ранее 2075 года.

Трамп и Нобель - что известно

Напомним, что Дональд Трамп борется за Нобелевскую премию мира. Президент США уже получил номинации от Пакистана, Камбоджи, Израиля и американских республиканцев. Белый дом в своих заявлениях также настаивает, что "давно пора" наградить президента.

В то же время Трамп заявил, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность.

