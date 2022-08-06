Война - это потерянные и искалеченные навсегда человеческие жизни. А еще - своеобразный тест на целесообразность существования международных организаций, которые были созданы в том числе для обеспечения мира, помощи пострадавшим и соблюдения гарантированных международными конвенциями основополагающих прав и свобод человека, который оказался в аде войны.

В конце июля российские оккупанты обстреляли территорию бывшей исправительной колонии в пгт. Еленовка (временно оккупированная территория Донецкой области), в которой находились пленные украинские защитники из "Азовстали". Точное количество жертв пока неизвестно, ведь до сих пор на место трагедии россияне не допустили ни представителей Международного комитета Красного Креста, ни представителей Организации Объединенных Наций.

В том числе и из-за этой ситуации существование двух упомянутых выше международных организаций в том виде, в котором они сейчас функционируют, действительно стало поводом для многочисленных дискуссий.

Напомню, что выход наших защитников с территории металлургического комбината "Азовсталь" начался 16 мая. Операция по спасению украинских воинов осуществлялась в том числе при посредничестве Международного комитета Красного Креста, который регистрировал тысячи украинских военнопленных - мол, таким образом они будут чувствовать себя более защищенными (забегая вперед, такая регистрация, к сожалению, имеет сегодня такое же значение, как и любая сделка с Россией). В дальнейшем представители МККК один раз посетили украинских военнопленных в Еленовке в конце мая, чтобы доставить воду. На этом помощь фактически была завершена и больше представителей комитета в Еленовке никто не видел.

После того, как россияне коварно обстреляли территорию исправительной колонии в пгт. Еленовка, в результате которого погибло немало украинских военнопленных, МККК обнародовал заявление, которое вызвало большой резонанс. Если кратко, то согласно ему, МККК как нейтральный посредник способствовал безопасном выхода участников боевых действий с завода "Азовсталь" и... не гарантировал безопасность военнопленных, которые попали в руки врага. Поскольку, как говорится в заявлении, это не в его силах.

В контексте указанного заявления целесообразно отметить, что в соответствии с пунктом г) части 1 статьи 4 Устава, МККК в качестве нейтрального посредника, чья гуманитарная деятельность в основном осуществляется во время международных и других вооруженных конфликтов, а также во время внутренних беспорядков, должен стараться всегда обеспечивать защиту и помощь жертвам таких событий - как военнослужащим, так и гражданскому населению. Если буквально проанализировать содержание этой статьи, то можно заметить, что она содержит несколько декларативный и рекомендательный характер. А вот обязанности именно предпринимать необходимых для защиты и помощи действий МККК не имеет.

Более того, деятельность МККК тесно связана с рядом Женевских конвенций, а в контексте событий в Еленовке - с Конвенцию об обращении с военнопленными. Согласно абзацу 1 статьи 12 Конвенции, независимо от ответственности, которую могут нести отдельные лица, держащее в плену государство отвечает за обращение с военнопленными. Кроме того, статьей 23 Конвенции четко установлено требование о недопустимости пребывания военнопленных в районах, в которых им может угрожать огонь из зоны боевых действий. Таким образом, учитывая, что наши защитники находились в плену России, ответственность за их защиту возложена именно на Россию. Этим и пользуются международные правозащитники, объясняя свое бездействие.

В то же время весь цивилизованный мир знает, что России наплевать на любые международные законы, правила и, тем более, на права человека. А потому надеяться на организацию и обеспечение Кремлем защиты пленных украинских воинов в исправительной колонии в пгт. Еленовка, как минимум, безумие.

...учитывая, что наши защитники находились в плену России, ответственность за их защиту возложена именно на Россию

Горькая правда в том, что никто не мог предоставить никаких гарантий. А если такое слово и прозвучало в заявлении какого-то официального лица, то это исключительно ответственность того лица, а потерянные жизни пленных воинов должны быть на его совести.

Однако, если заявление МККК от 4 августа имеет определенное основание, эффективность его деятельности (помощи) в контексте ситуации с пленными защитниками с "Азовстали" вызывает вполне закономерный вопрос о целесообразности существования такой организации.

Та же самая регистрация военнопленных, которую я упоминал выше, и которой активно способствовал МККК во время выхода наших защитников с территории завода "Азовсталь", пока не имеет практического значения. Ведь, в связи с не допуском Россией на территорию бывшей исправительной колонии в пгт. Еленовка представителей Комитета и ООН, даже сообщить точное количество и персональные данные погибших невозможно.

Горькая правда в том, что никто не мог предоставить никаких гарантий

На самом деле, МККК вообще имеет неоднозначную репутацию и не впервые находится в центре скандальных событий. А вот реально ли распустить МККК, к чему призвали участники акции в поддержку пленных защитников "Азовстали", которая состоялась 3 августа в Ивано-Франковске? В целом, да. Но если проанализировать положения статьи 15 Устава, то возможно прийти к выводу, что роспуск Комитета может произойти при условии выявления при финансовом контроле нецелевого использования средств. Проще говоря, основой для этого может стать коррупция или растрата. Поскольку основные средства комитета составляют взносы государств, поступления от частных лиц и организаций, то, вероятно, именно им надо доносить недовольство работой МККК. По крайней мере, это дает надежду, что уровень таких поступлений существенно снизится.

Дмитрий Воронцов, адвокат ADERHABER