В МККК отмечают, что не гарантировали безопасность военнопленных, эвакуированных из Мариуполя.

В Международном комитете Красного Креста заявляют, что не гарантировали безопасность украинских военнопленных, которые выходили из "Азовстали".

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что как нейтральный посредник, МККК способствовал безопасному выходу участников боевых действий с завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленных, которые попали в руки врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее прояснили это сторонам", - говорится в сообщении.

В Комитете добавили, что стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного интереса, а также от последствий военных действий.

"Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", - заявили в МККК.

В организации также отметили, что, хоть им и удалось посетить некоторых военнопленных, которые содержатся сторонами, но они неоднократно заявляли, что все еще не имеют доступа ко всем военнопленным, включая тех, которые содержатся в Оленовке.

"МККК должно быть разрешено посещать и повторно посещать военнопленных, в частности тех, к которым ему еще не был предоставлен доступ, и для выполнения своего гуманитарного мандата", - говорится в сообщении.

Убийство пленных защитников "Азовстали" - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленовке был российским террористическим актом, с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о запуске миссии по установлению фактов в отношении убийства украинских военнопленных в Оленовке.