В организации предложили также предоставить медицинские принадлежности.

Международный Комитет Красного Креста предложил свою поддержку в эвакуации раненых в результате теракта в Еленовке.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что МККК предложил свою поддержку в эвакуации раненых и оказания медицинских принадлежностей, средств защиты и материалов для судебно-медицинской экспертизы.

"Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимую помощь, и чтобы с телами тех, кто погиб, вели себя достойно", - говорится в заметке.

В МККК отметили, что они запросили доступ для определения состояния здоровья в отношении всех людей, которые находились на месте во время нападения. В организации также добавили, что поддерживают контакты с семьями, принимают их просьбы и запросы.

"Все военнопленные, где бы они ни содержались, защищены международным гуманитарным правом. Они больше не участвуют в бою, и на них нельзя нападать. МККК смог посетить некоторых военнопленных и других заключенных, но не получил доступа посетить их всех", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате него было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом.

По данным украинской разведки, военное преступление совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанного ЧВК - Евгения Пригожина.

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины и уполномоченный Верховной Рады по правам человека в своем совместном заявлении требуют от Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт в Еленовке. Они также требуют направить на территорию колонии инспекционную миссию.