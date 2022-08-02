Украина не получила от ООН ни единого сигнала по теракту в Еленовке, заявлял ранее обмудсмен Лубинец.

Родственники украинских военнопленных будут требовать отставки главы Международного комитета Красного Креста.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила член Ассоциации семей защитников "Азовстали", сестра начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич.

"Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах, на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам так же неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены", - пояснила Кротевич.

Она добавила, что МККК не может финансироваться странами мира, поскольку не выполняет своих обязательств.

"Я за 72 дня от Красного Креста не услышала, жив ли у меня брат и где он находится", - сказала она.

Кротевич обвинила в бездействии и ООН.

Ранее обмудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что не получал от ООН никакого сигнала относительно массовой казни Россией военнопленных в Еленовской колонии.

Тогда как Международный комитет Красного Креста после совершения оккупантами зверской расправы заявил, что не может попасть на территорию совершенного преступления, поскольку не получил от боевиков Путина "разрешения" на вход.

Таким образом, организация подтвердила, что не выполняла надзор за содержанием Россией украинских военнопленных.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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