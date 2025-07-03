Кроме постоянных нападок на Украину, правительство Орбана обвиняют в систематических нарушениях внутренних законов ЕС.

Дания призывает Европейский союз воспользоваться имеющимися правовыми инструментами для того, чтобы лишить Венгрию права голоса при принятии важных решений в рамках блока. Об этом сообщает Politico.

Министр европейских дел Дании Мари Бьерре отметила, что Венгрия нарушает "фундаментальные ценности" Европы, а потому нужно применить 7-ю статью договора о ЕС, которая позволяет лишать страны ЕС права голоса.

Как отмечает Politico, 7-я статья считается "ядерным" правовым инструментом, и до сих пор ЕС воздерживался от ее применения, несмотря на многочисленные заявления Брюсселя о нарушении Венгрией законов блока.

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По словам Бьерре, кроме лишения Венгрии права голоса, ЕС также должен рассмотреть возможность ограничения доступа к европейским финансам тем странам, которые нарушают европейское законодательство.

Более того, Бьерре раскритиковала постоянное блокирование Венгрией продвижения Украины к членству в Европейском Союзе. По словам министра, в этом контексте Дания "готова рассмотреть все политические и практические решения для нашего движения вперед".

Как уточняет Politico, применение статьи 7 против Венгрии действительно лишит ее возможности накладывать вето на членство Украины в ЕС. Однако дипломаты предостерегают, что для применения такого жесткого инструмента нужна как минимум полная поддержка Германии и Франции, которые могли бы пролоббировать эту идею среди остальных стран блока. До сих пор они не демонстрировали такого желания.

А сейчас, пока Венгрия сохраняет возможность блокирования переговоров о членстве Украины в ЕС, существуют предположения, что Европейская комиссия может начать переговоры только с Молдовой, которая до сих пор шла синхронно с Украиной. Их разъединение на пути к ЕС считается противоречивой идеей.

По словам Мари Бьерре, Дания не готова разделить эти две заявки на членство: "Наша цель все еще заключается в открытии первого кластера вместе с Молдовой и Украиной", - сказала она.

Политика Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, правительство Венгрии провело псевдо-референдум, на котором большинство избирателей высказались против вступления Украины в Европейский союз. Венгерская оппозиция заявила, что в опросе приняло участие мизерное количество избирателей, а окончательные результаты, вероятно, были подтасованы.

МИД Украины даже был вынужден вызвать на разговор посла Венгрии в Киеве, которому объяснили, что попытки венгерского правительства слепить образ врага из Украины ни к чему хорошему не приведут.

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