Кремль устроил странную сценку с участием диктатора.

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить по телефону не только с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но и с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сам хозяин Кремля сообщил при посещении форума предпринимателей.

Так, российские СМИ публикуют видео с явно срежиссированной сценкой: диктатор послушал рассказ представительницы косметической компании, которая просила помочь вывести ее бизнес на международный рынок, и внезапно заявил, что обсудит этот вопрос сегодня с президентом США.

"Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок", — сказал Путин.

Видео дня

Тем временем Дональд Трамп тоже подтвердил планы на розговор с Москвой.

"В 10:00 утра буду говорить с президентом России Путиным", - написал он в соцсети.

Отметим, что 10.00 по Вашингтону - это 17.00 по Киеву.

Путин и Трамп: последние новости

Как писал УНИАН, в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон ведут работу над организацией встречи Путина и Трампа, но пока никакой конкретики, в том числе ориентировочных дат, на горизонте не просматривается. Вместе с тем Ушаков допустил, что такая встреча может состояться вообще "в любой момент".

Тем временем обозреватели оценивают текущую политику Белого дома как явно пророссийскую даже без личных встреч двух лидеров. Отставной французский генерал Мишель Яковлефф, который в прошлом занимал высокую должность в структуре управления НАТО, уверен, что Трамп мечтает подарить Украину Путину, но просто не может этого сделать из-за сопротивления самих украинцев.

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