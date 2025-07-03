Только на западе страны температура снизится.

В пятницу, 4 июля, жара в Украине усилится и продвинется вглубь страны. Столбики термометров в большинстве областей покажут +28°...+34°, на юге местами - до +36°. В то же время на западе страны жара ослабнет до +25°...+29°, а в несколкьих областях вообще будет +21°...+22°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, небольшой дождь.

В Тернополе 4 июля ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +18°...+31°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +19°, днем +27°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, возможна гроза.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +33°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +34°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+30°.

В Одессе 4 июля - ясно, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +19°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +30°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+29°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.

4 июля - праздник, приметы

4 июля - день Терентия. Если утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

Вас также могут заинтересовать новости: