Украина пытается догнать РФ по дронам на оптоволокне, но это стратегически неправильное решение.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский. Он пояснил, что придерживается такого мнения, поскольку дрон на оптоволокне требует пилота, который им управляет. А дрон на искусственном интеллекте может использоваться автоматически.

По его словам, Украине надо двигаться непосредственно в направлении дронов с ИИ.

"Тогда один пилот может управлять одновременно 20 дронами. А дроном на оптоволокне управляет один пилот и на выполнение задачи ему нужно около 20 минут с развертыванием и сворачиванием рабочего места. И тут надо понять: один пилот и 20 минут или 1 пилот и 20 дронов, которые выполняют одновременно боевую задачу в определенном секторе. Поэтому нам нужно, разрабатывая наши дроны-перехватчики, искать решение в автоматизации процесса. То есть долет до сектора в автоматическом режиме - на автопилоте, затем в секторе автоматический поиск цели, захват цели и дальше уже оператор принимает решение или перехватывать эту цель или искать другую. Это все, что должен сделать оператор", - пояснил специалист.

То есть, как отметил Храпчинский, речь идет о том, что победить Россию за счет технологий.

По его словам, Украина уже "активно господствует" в воздушном пространстве РФ за счет своих беспилотников.

"Здесь надо расширять наши возможности. Уже есть договоренности с Германией по развертыванию программы строительства и дальнобойных ракет, и дронов, которые предусматривают тактическую глубину 2,5 тыс. км. При финансировании и масштабировании этих возможностей мы сможем наносить решительные удары по территории РФ", - отметил также Храпчинский.

Он также прокомментировал ситуацию с противовоздушной обороной (ПВО) Украины в связи с решением США ограничить поставки определенных видов вооружения, в том числе ракет для "Петриотов".

"У нас становится больше собственных средств, которыми можем работать по вражеским целям. И мы не ограничены в использовании этого оружия со стороны западных партнеров. Вспомним, как Украина просила дальнобойное оружие, а потом начала производить собственное. То же самое надо делать с противовоздушной обороной", = отметил специалист.

Он детализировал, что не говорит о создании чего-то вроде Patriot или SAMP/T, а о точечных решениях, которые помогут Украине сформировать основную ударную силу против беспилотников.

По его словам, надо сделать такую обширную эшелонированную систему ПВО, которая будет качественно работать и позволит активно выявлять и сбивать любые воздушные цели.

"Это должна быть классическая система радиолокации - пассивной, активной, дополнительные датчики. И все это должно формировать радиолокационное поле, которое позволит не только видеть воздушную цель, а в режиме реального времени передавать ее координаты на средства поражения, которые будут с определенными элементами вычисления, чтобы проводить расчет баллистики, когда начинать стрелять", - сказал Храпчинский.

В общем, распределенный перехват воздушных целей - для каких-то будут использоваться автоматические турели, для других дроны-перехватчики или малые зенитные ракеты, создаст такую защиту, которая приведет к тому, что использование "шахедов" будет неэффективным, считает Храпчинский.

"Россияне столкнутся с таким противодействием, которое заставит их просто не использовать дроны... Даже сейчас, когда мы производим дроны-перехватчики, надо понять, что следующие действия со стороны врага - это будет уклонение или увеличение скоростей. На что мы должны отвечать не только простым перехватом в режиме "погоня", а дополнительно говорить о реактивной тяге. Это будет стратегическое видение этой ситуации и врагу будет сложно понять, куда двигаться (в модернизации дронов). Главная цель - сделать так, чтобы враг не знал, куда ему двигаться. Тогда все эти мощности, которые он развернул в одном направлении - в создании дрона, превратятся в ненужные заводы", - отметил Храпчинский.

Война в Украине: новости

Недавно The Economist опубликовал материал, в котором утверждалось, что Украина постепенно приближается к войне роботов с роботами. Отмечалось, что весной Украина объявила о планах развернуть 15 тыс. только наземных роботов и в этом направлении Украине удается опережать Россию.

На днях вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что Украина может добиться прорыва в противодействии "шахедам". В случае успеха масштаб террора гражданского населения может заметно снизиться.

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