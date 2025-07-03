Они будут обсуждать поставки оружия.

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки обсудят паузу в поставках определенных видов оружия украинской армии уже в пятницу, 4 июля.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированный источник. По его данным, телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом начали планировать после их встречи на саммите НАТО в Нидерландах - еще до решения Вашингтона приостановить помощь:

"Решение Вашингтона в начале этой недели застало Киев и его союзников врасплох и было принято всего через несколько дней после того, как Россия нанесла рекордный авиаудар по Украине с момента начала полномасштабного вторжения почти три с половиной года назад".

США приостановили помощь

Напомним, на днях западные СМИ сообщили, что Белый дом поставил на паузу поставки Украине точных боеприпасов, в частности ракет для противовоздушной обороны.

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Решение приняли после пересмотра запасов Пентагона - в министерстве взволнованы сокращением количества артснарядов, ракет для средств ПВО и высокоточного оружия.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская стороны находятся в диалоге, чтобы выяснить все детали этого решения.

По данным Bild, имеющихся в Украине запасов американских ракет хватит до конца лета, затем ситуация может стать критической.

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