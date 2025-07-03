В январе-июне 2025 года компания ДТЭК инвестировала 2,9 млрд грн в поддержку украинской угледобычи.

"Компания ДТЭК Энерго вложила 2,9 млрд гривен собственных средств в украинские шахты с начала 2025 года. Вложенные средства позволяют поддерживать необходимые для работы тепловой генерации запасы топлива, а также продолжать усиленно готовиться к зиме", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что с начала года шахтеры компании ввели в работу 7 новых угольных лав.

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"Мы поддерживаем высокий уровень инвестиций в наши угледобывающие предприятия, чтобы обеспечить ритмичную работу шахт и добычу угля. Потому что должны быть уверены, что генерирующие мощности обеспечены топливом для покрытия летних пиков потребления электроэнергии и будущего отопительного сезона, который начнется уже через считанные месяцы", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу более 21 млрд грн.

Средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.