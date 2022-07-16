Влад Абрамов

Защитник "Азовстали" Александр Гринченко: В плену охранники к нам не заходили, кричали с порога: "Я бы вас пострелял!"

19:39, 16.07.2022
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Защитник "Азовстали" Александр Гринченко в интервью УНИАН рассказал, как оказался в рядах легендарного "Азова", получил ранение и выживал вместе с товарищами в осажденном госпитале, а потом в плену.

Александр Гринченко с первых дней войны был на "Азовстали": сперва как боец теробороны, потом стал частью батальона "Азов". Был серьезно ранен, попал в плен, а сейчас, после обмена, продолжает лечиться.

В интервью УНИАН он рассказал, как россияне расстреливали госпиталь, а наши, рискуя жизнью, несли еду раненым, описал изощренные издевательства в плену и говорит, что даже раненые бойцы давали отпор оккупантам.

Когда и как вы попали на "Азовсталь"?

Я вступил в тероборону Мариуполя 2 марта, думаю: "Чего ж еще ждать?". Город уже был окружен. Очередь военкомат не стояла, в тот день нас было девять добровольцев.

С первого же дня жили на "Азовстали", стояли на посту "Мост" (мост через Кальмиус, расположен вблизи завода, – УНИАН), прикрывали тех, кто доставлял раненых. Несколько смен заходили туда свободно, но вскоре по нам начал работать снайпер, прошло время - прилетел "Град", потом обстрелял танк… В один из дней смена, которая нас поменяла, продержалась час и отошла. С тех пор с завода я не выходил.

В начале апреля меня приписали к "Азову". Я - не супербоевик. Я работал на стройке до февраля, не знаю, что героического такого сделал. А ребята, "азовцы" – молодцы, красавчики! Танки жгли.

Меня послали на шлаковую гору (свалка отходов металлургического производства, – УНИАН). С нее можно увидеть самолеты до того, как они будут над заводом, объявить тревогу. И когда с кораблей стреляли – выход не слышно, но мы могли увидеть, передать, что корабельная артиллерия работает. И смотрели на ближайший район - нас пытались атаковать по прямой. Сидели там от темна до темна, 14 часов.

10 апреля мы с напарником заступили, а блиндаж уже не очень был. Пробыли два часа – прилетело, вог с коптера прилетел. Ему - сквозное в голову. У меня – нога - осколочное, сквозное. Выполз я из блиндажа, доложил. Быстро прибежали ребята из Нацгвардии. Один нырнул в блиндаж, другой турникет мне наложил. И я ползком пополз с горы, чтобы снайпер не видел. Метров 400, наверное, полз. Дополз, ребята с носилками прибежали…

А с напарником было как чудо – густой туман всю гору окутал. Его забрали с позиции прямо на носилках. Довезли до больнички, но там он умер на операционном столе.

Что было с медикаментами? Как врачи справлялись с таким потоком раненых?

Я еще застал сильнодействующие обезболивающие. Последним раненым давали, в основном, парацетамол.

Врачи прилетели на вертолетах, когда уже была оккупация, когда город был окружен. Это были хирурги-добровольцы, гражданские врачи. Работали по сменам, но не знаю, как у них получалось спать. Раненые приходили, приходили, приходили…

На одной койке могло спать четыре человека. Те, кто мог хоть как-то сидеть, ждали в очереди, чтобы лечь. Прямо у моей кровати, в 50 см – шесть стульев. Ночью одни сидели, днем – другие.

Обстрелы постепенно усиливались. Сначала только днем, потом и ночью. Били по нам, не переставая. У нас на больничке висел флаг с красным крестом, и они видели, откуда мы на обмен выходили. Но воги бросали с коптеров прямо в выходы. Не давали труп вынести. Вынос мочи – целая спецоперация.

Каково было лечится в таких условиях?

Представьте, над головой в бетонном потолке - три дырки, ты звезды видишь. Каждый выстрел слышно. И думаешь, что следующая ракета – твоя. Ты беспомощный. Прятаться некуда. Ну, некуда! Последний взрыв - метрах в 15 от нас, ребят засыпало.

Но если кто-то начинает "скулить", рядом говорят: "Не передавай свое настроение другим. Давай, кино посмотрим, вспомним приколы какие-то". У всех были закачанные фильмы, все кино смотрели: "Пираты Карибского моря", "Властелин Колец". Один посмотрел – передал другому, другой – третьему. Телефоны с одними и теми же фильмами. Можно было не смотреть, слышишь и понимаешь, что там (смеется).

Каждый день с листика зачитывали официальные новости. Подбили столько-то, пленных столько-то взяли, на таком направлении – так-то. Первое время нас это поддерживало, а потом… У нас же ситуация другая – дырка над головой.

Сидеть на кровати было нельзя: «Ты лежачий? Лежи!»

Сколько выдавали воды? Еды?

Вода – литр на стуки. Еды – стаканчик с 150 граммами каши, кусочек сала и чай. Вот и вся еда на сутки. Готовили в других бункерах и это все, что могли физически донести. Ребята под обстрелами пробирались, даже не знаю, как. Пытались на машинах везти – их подбивали с ПТУРов.

Последнее время, недели три, нам еду носили в котелках три человека, и не всегда они до нас доходили. Было такое, что котелки оставались наверху, а их уже раненых к нам заносили.

Расскажите, что было после того, как вы вышли с "Азовстали"?

Мы по приказу в плен выходили, верили, что через три дня эвакуация. Никто не думал, что нас 40 дней в Донецке держать будут.

Выделили под нас два этажа больницы на окраине. Кормили обычной больничной едой, но без соли. И очень маленькие порции. Все время думали о еде. Ты поел – и уже опять есть хочется.

Сидеть на кровати было нельзя: "Ты лежачий? Лежи!". Время от времени в дверь заглядывал кто-то из охранников, заходить им запретили, и они с порога кричали: "Я бы вас пострелял!". Помню, кадыровец, по которому видно, что не воевал, был только постовыми, заскочил в автобус. Кричит: "Где "Азов"? Покажите мне "Азов!"". Наши в ответ: "В Марьинке! Туда иди! Давай! Тут без рук, без ног лежат – нашли, с кем сражаться".

Их спецслужбы, наоборот, подчеркнуто на "вы", по имени отчеству. Всем предлагали принять гражданство "ДНР" или РФ, на выбор. Говорили: "Лечить будут как солдат. Получите минимальный срок, как покаявшиеся". Я: "А потом искупать вину кровью? На передовую?". Я знаю точно, что никто из наших не согласился. И точно знаю, как они набирали в "армию". Те, кто вел уличные бои, рассказывали: "Заскакиваем в квартиру, а они в одном углу, оружие в другом, кричат: "Мы не воюем! Мы не хотели!". Рассказывали, что кого с автобуса дернули, кого с работы повезли в "военкомат".

Общались с врачами, медсестрами? Что у них в головах?

Жесткая пропаганда. Каждый день в их "новостях" они берут по какому-то городу и по семь тысяч пленных (смеется). Было, что и Харьков не наш был, западную Украину отхватила Польша, а Венгрия – Закарпатье. Жесть.

Это не только медсестры говорили. Врач, который делает перевязку, рассказывает: "Я смотрю и украинские новости, сопоставляю, вам информацию выдаю". Но понятно, что "новости" надо было на 10 делить. Веры им - никакой.

Люди там, как заложники, и накачаны ненавистью. От медсестры я услышал, что это мы на них напали, а они защищаются. Про наступление по всей границе говорили: "Это - чёс! Фейк СБУ и Правого Сектора. Вы атаковали "ДНР", мы защищаемся". Я онемел. И что ей сказать, как спорить, если до такой степени промыты мозги? И так у всех.

Было такое, что осколки в больницу попали, но это они сами и лупили, у них практика такая есть. Ребята с других палат видели, откуда идет огонь, пытались объяснить врачам: "Это в центр и от вас", или "если бы по нам, то выпустили бы кассету, а так 2-3 "Града", чисто для устрашения". А те: "Нет!" Ну, упоротые.

Гринченко: Все время нам объясняли, что мы Украине не нужны

Верили, что вас обменяют?

Все время нам объясняли, что мы Украине не нужны. "Зачем столько раненых? Всех лечить, всем платить, за границу отправлять, а у вас и так вся страна в кредитах". Или: "Менять вас не будут. Вас 2,5 тысячи, вы Майдан устроите, можете в Киеве перевернуть все. Будете сидеть".

Раз в неделю, в три часа ночи – "тренировка". Собирались "на тюрьму", но никуда не ехали. В последний раз также собрались, и два кадыровца нехотя признались: "Домой едете. Молитесь, чтобы нас опять не развернули". Но только когда охрана вышла, нас одних водитель повез, тогда поверили, что что-то происходит.

И запомнились на обмене их пленные – здоровые, побритые, постриженные ребята. А мы – "бухенвальд" с бородами до пояса.

Пережитое не снится вам в кошмарах?

Уже нет. Я дома.

Влад Абрамов

Влад Абрамов

война в Украинеукраинские пленныеАзовсталь
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