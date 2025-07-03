По словам Крозетто, внутренняя поддержка Россией войны в Украине осталась неизменной.

Уже в течение пяти лет Россия может стать прямой угрозой для НАТО. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет Reuters.

"Союзники разделили обеспокоенность по поводу растущей угрозы со стороны России. Нет никаких признаков перенаправления российского производства на гражданские цели, даже в случае прекращения огня", - сказал он.

Крозетто считает, что внутренняя поддержка Россией войны в Украине осталась неизменной. Он подчеркнул, что Москва потеряла более миллиона солдат с начала полномасштабной войны, но темпы мобилизации позволяют ей продолжать агрессию против Киева.

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Говоря о цели союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, глава Минобороны Италии заверил, что его страна уже предусмотрела некоторые положения в бюджете. Он добавил, что ресурсы не будут перенаправляться из бюджета системы здравоохранения или пенсий.

Некоторым странам НАТО будет трудно увеличить расходы на оборону

Ранее в The Wall Street Journal писали, что США давно просят европейских союзников по НАТО тратить больше средств на оборону. Тем не менее для некоторых стран эта задача может стать настоящим бременем. Речь идет о таких странах, как Испания, Словения и другие.

К 2035 году члены НАТО будут стремиться тратить 3,5% ВВП на жесткую военную силу. Достижение показателя в 5% от ВВП может стать слишком трудной задачей для некоторых стран.

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