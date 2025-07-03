Первые украинские арбузы уже в продаже: сколько сейчас стоит килограмм

В этом году сезон бахчевых начался почти в то же время, что и годом ранее.

В Украине в продажу поступили первые местные арбузы урожая 2025 года. Пока что к уборке бахчевых начали лишь фермеры южных областей и Закарпатья.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сезон арбузов начался примерно в тот же период, что и годом ранее, но пока что лишь отдельные фермеры отпускают продукцию крупным оптом.

Так, цены на арбузы находятся в пределах 20-28 грн/кг ($0,48-0,67/кг), а предложение незначительное. Отмечается, что на сегодняшний день отпускные цены на первые партии в среднем на 10% выше, чем в начале сезона 2024 года.

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Фермеры указали, что массовая продажа арбузов в Украине начнется ближе к середине июля. При этом не исключено, что цены могут резко обвалиться в ближайшее время из-за увеличения предложения.

Цены на арбузы в супермаркетах Украины

В АТБ цена находится на уровне 29,89 грн/кг.

В Сильпо арбуз можно купить по 32,40 грн/кг.

В то же время в Varus его можно купить по 39,90 грн/кг.

Цены на овощи и фрукты в Украине - последние новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды в последнюю неделю июня изменились. При этом подорожал ранний картофель.

В то же время во фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качества черешни, продавцы вынужденно снижали цены. Кроме того, украинские садоводы приступили к сбору урожая голубики из открытого грунта, но цены на ягоду космические.

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