Доказательства показывают, что атака была совершена не Киевом.

Российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в подконтрольной России тюрьме в Еленовке Донецкой области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW)

Эксперты обратили внимание на ложь Кремля, якобы в убийстве военнопленных виновна сама Украина.

"Спутниковые и другие снимки с этого места показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом либо точечного удара или заложенного внутри зажигательного или взрывчатого вещества", - считают аналитики.

Если бы Украина использовала для нанесения удара что-то другое, а не HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, включая воронки и другие поврежденные здания.

В ISW цитируют американского чиновника, заявившего Politico, что "доказательства показывают, что атака была совершена не Киевом".

Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение Женевских конвенций.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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