Мадяр отчитался о результатах работы Группировки Сил беспилотных систем

В июне каждый четвертый враг и каждая пятая вражеская цель были поражены подразделениями новосозданной Группировки Сил беспилотных систем. Результаты работы СБС обнародовал командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Они свидетельствуют о том, что результативность существенно повысилась после создания Группировки СБС, в которую вошли подразделения "Линии дронов".

Рейтинг подразделений Группировки СБС по результативности, обнародованный командующим в видео, демонстрирует существенное повышение результативности всего рода войск СБС.

Согласно обнародованной информации, 12 подразделений Группировки СБС в течение июня уничтожили или ранили более 4,5 тыс. оккупантов – это 28,3% от общего количества оккупантов, пораженных всеми подразделениями Сил обороны Украины (16 000 человек).

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Также Группировка СБС в июне поразила более 19,6 тыс. вражеских целей – 21,8% от общего числа (90 000 единиц).

В статистику включены результаты работы 7 подразделений, входивших в СБС ранее, и 5 подразделений инициативы "Линия Дронов", которые присоединились к СБС в июне: бригада "Птицы Мадяра", полки "Феникс", "Ахиллес", "Рарог" и "К-2". На общем счете этих 5 подразделений – почти 76% уничтоженных в июне группировкой СБС "хробаків" и более 83% уничтоженных целей.

"Отныне ежемесячно, все прозрачно, чтобы не возникало лишних вопросов. 12 из 507 верифицированных подразделений Сил Обороны Украины. 14-й полк СБС выполняет отдельные задачи, размещение чувствительной информации ограничено. Во внутреннем рейтинге результативности подразделений СБС участия не принимает. По дрону в каждую червячью макитру. Очи и Жало – червячий кошмар", - прокомментировал видео Мадяр.

Как известно, Силы беспилотных систем были созданы по указу Президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБСС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

20 июня 2025 года создана Группировка Сил беспилотных систем, объединившая все части СБСи части из инициативы "Линия дронов".

С 11 июня 2025 года назначенный командующим СБС Роберт "Мадяр" Бровди приступил к исполнению обязанностей.

Ранее Мадяр сообщал о начале реализации 100-дневного плана развития Сил беспилотных систем и 4 ключевых целях: объединить все подразделения группировки единым замыслом, внедрить унифицированные подходы во всем (разведка, планирование, тактика применения, система отчетности, расчеты потребностей и т.д.),обеспечить слаженность днействий и рациональное, в соответствии с вызовами фронта,использование беспилотных систем и размещениеподразделений группировки.

Также Мадяр прогнозировал значительное улучшение результатов СБС после присоединения подразделений "Линии дронов". По его данным, удельный вес подразделений СБС по целям от общего объема поражений Силами обороны Украины в апреле и мае составил лишь 4%, по уничтожению врага – 6-7%. Удельный вес подразделений "Линии дронов" по уничтожению врага и целям составил 12-17%. "Синергия ранее заложенных усилий – результат не заставит себя ждать", – уверял он.