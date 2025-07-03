В столице также вероятен кратковременный дождь.

Накануне выходных, 4 июля, в Киеве ожидается жаркая погода с большим количеством солнца. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +20°...+21°, а днем воздух прогреется до +30°. По области есть вероятность кратковременных дождей, осадки могут пройти местами и в столице.

Атмосферное давление пониженное, 747-749 миллиметров ртутного столба. Ветер ослабнет до 3-8 м/с.

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Погода 4 июля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, небольшой дождь.

В Тернополе 4 июля ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +18°...+31°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу ночью будет +19°, днем +27°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, возможна гроза.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +33°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +34°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+30°.

В Одессе 4 июля - ясно, температура ночью +20°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +19°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +30°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +16°...+29°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +29°.

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