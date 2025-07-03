Новая помощь должна усилить ВСУ. В частности, увеличить украинские возможности в сдерживании оккупантов.

Правительство Швеции приняло решение выделить новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1.5 миллиарда шведских крон (около 130 миллионов евро), сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

В частности, в новый пакет военной помощи вошли:

более десяти новых стволов для самоходных артиллерийских установок Archer

дальнобойные и подводные средства

логистическая поддержка - грузовики Volvo и Scania, новая контейнерная система для ускоренной разгрузки оборудования.

Как отметил Умеров, артиллерийские установки Archer уже доказали свою эффективность на поле боя. "Дополнительная помощь позволит нам еще лучше сдерживать врага и наносить ему удары там, где он этого не ожидает", - отметил министр обороны.

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Умеров выразил благодарность министру обороны Швеции Полу Йонсону, правительству и народу Швеции за решительную поддержку, за доверие и вклад в украинскую борьбу за свободу.

Что еще известно о помощи Швеции

Как сообщал УНИАН, в мае Швеция выделила около 417 миллионов евро для усиления обороноспособности Украины.

Эти средства были распределены для финансирования потребностей Украины по разминированию, на закупку дронов, подготовку военных ВМС ВСУ, закупку оборудования для украинской системы управления "Дельта", на "датскую модель" по финансированию украинского производства оружия и другие нужды.

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