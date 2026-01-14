В Ростове после взрывов пожар на крупном заводе по производству краски

Также сообщается, что работа российской ПВО, вероятно, стала причиной пожара в жилых домах.

Ночью 14 января прогремели взрывы в российском Ростове-на-Дону. В местных пабликах сообщили об атаке дронов, а очевидцы выложили видео пожара, вероятно, на территории лакокрасочного завода "Эмпилс".

Сообщалось, что первые звуки дронов, пролетающих в сторону завода, жители услышали после 1 часа ночи. После этого сообщили о пожаре на заводе. Предположительно, горят резервуары с нефтепродуктами.

Как зафиксировано на видео, дроны, вероятно, поразили резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс". Пожар со временем распространился. В небо поднимался столб огня и дыма, который был виден из многих частей города.

Также в Ростове работала ПВО. Мониторинговые каналы предполагают, что россияне могли пытаться отбить ракеты.

Мэр города Александр Скрябин подтвердил атаку. Он утверждает, что в результате падения обломков загорелись здания промышленного предприятия.

Также он утверждает, что из-за падения обломков было повреждено несколько жилых домов. Как можно увидеть на видео, зафиксирован как минимум один пожар в многоквартирном доме. Там повреждены три верхних этажа.

Но судя по видео, которое распространилось в соцсетях, повреждение могло быть и результатом работы российского ПВО. На одном из таких видео ракета взлетела в небо, а затем начала спускаться в районе с многоквартирными домами. После этого раздался значительный взрыв, возник пожар, и туда отправили несколько спасательных автомобилей.

Напомним, что в декабре также атаковали ряд российских городов, в том числе Ростов, Орел, Таганрог, Ставропольский край и Воронежскую область. Тогда в Ростове пропадал свет из-за повреждения местной ТЭЦ.

