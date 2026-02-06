Зеленский: Работа сил ПВО в некоторых областях неудовлетворительна

Глава государства ожидает реализации новых решений для более эффективного сбивания ударных дронов "Шахед".

Президент Украины Владимир Зеленский считает , что силы противовоздушной обороны Украины в последнее время демонстрируют неудовлетворительную работу по сбитию вражеских воздушных средств.

Как сообщил глава государства в Telegram, он провел ежедневное селекторное совещание, в ходе которого заслушали доклады о ситуации в Киеве и области, в Харьковской, Полтавской областях, в Кропивницком и области, а также в Винницкой области, в Днепровской области, в Запорожье, в общинах на границе с Россией и вблизи фронта.

"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов"", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, состоялись доклады по восстановлению энергетики и поддержке людей в Харьковской области.

"Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы - без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов. Поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и общин в режиме реального времени", - отметил президент.

Удары РФ по логистике

Вместе с тем, как сообщил президент, руководитель "Укрзализныци" доложил о последствиях российских ударов по логистике.

"Ни на один день такие удары не прекращались, и в течение января было зафиксировано существенное увеличение российских ударов именно по железной дороге. Благодарен всем железнодорожникам за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги", - отметил Зеленский.

О чем докладывали чиновники

По словам Зеленского, МВД Украины доложило о привлечении необходимых сил для восстановления и работы пунктов поддержки и обогрева. Министр энергетики Денис Шмыгаль доложил о графике ввода в эксплуатацию объектов когенерации. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила о выполнении правительственных программ поддержки, в частности программы с тепловыми пакетами - будем увеличивать эту программу.

ПВО Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сообщил о создании командования беспилотных систем противовоздушной обороны.

19 января министр обороны Украины Михаил Федоров отметил важность реализации задачи создания украинского антидронового купола. Соответствующая система должна уничтожать вражеские дроны еще на подлете к определенным целям поражения.

