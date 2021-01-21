За сутки зафиксировано два вражеских обстрела.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два вражеских обстрела, один боец был ранен.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

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В частности, неподалеку от Старогнатовки враг открывал огонь в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Там и был ранен воин, его доставили в больницу и оказывают необходимую помощь.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован