Цены на медь продолжают падать: сколько стоит металл сегодня

Оитмечается, что на металл оказало влияение ускорение инфляции в США и укрепление доллара.

Медь продолжила снижение после достижения максимума. Ускорение инфляции в США уменьшило вероятность снижения ставок, а укрепление доллара сделало "красный металл" более дорогим.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость меди снизилась примерно на 3% по сравнению с закрытием сессии 13 мая. Это произошло после восьмидневного роста, вызванного перебоями в работе горнодобывающих предприятий и ралли технологических акций, которые подпитывали оптимизм в отношении того, что бум в сфере искусственного интеллекта стимулирует спрос на медь, используемую в электропроводке и возобновляемой энергетике.

Индекс доллара Bloomberg подскочил на 1% на этой неделе, в то время как показатели оптовой и потребительской инфляции в США взлетели до многолетних максимумов. Закрытие Ормузского пролива привело к росту цен на энергоносители, что вызывает ужесточение денежно-кредитной политики во всем мире.

Аналитик Shuohe Asset Management Co Гао Инь отметила, что цены на металлы упали из-за укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций США, что указывает на ослабление ожиданий снижения ставок. По ее словам, в этом квартале цены на медь могут колебаться без какого-либо заметного сдвига в балансе спроса и предложения.

В Китае, крупнейшем в мире потребителе металлов, цены на медь, приблизившиеся к рекордным максимумам, что сдерживает спрос, и производители отметили ослабление заказов в этом месяце.

На Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь упала на 1,2% до 13 765 долларов за тонну по состоянию на 5:47 по киевскому времени, сократив рост на этой неделе примерно до 1,5%. Таким образом, 1 килограмм металла будет стоить 13,77 доллара.

