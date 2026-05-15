Она работала 61 год: в Польше женщина получает заоблачную пенсию

Однако, согласно данным из официальных источников, абсолютный рекорд принадлежит не ей.

В Польше зафиксировали рекордные пенсионные выплаты, размер которых достигает тысячи евро в месяц, сообщает Business Insider.

Речь идет о 81-летней жительнице Куявско-Поморского воеводства. В настоящее время она получает около 9 800 евро ежемесячно (42 075 злотых). Женщина посвятила работе более шести десятилетий и почти не имела перерывов в стаже.

"За всю свою карьеру у нее было всего два месяца без взносов. И она вышла на пенсию только в возрасте 81 года", – говорится в материале.

Видео дня

По имеющимся данным, это не единственный случай аномально высоких выплат в регионе. Вторая рекордная пенсия зафиксирована в Торуни. Там женщина, ушедшая на пенсию в возрасте 80 лет и семи месяцев, имея стаж более 55 лет, получает 34 847 злотых (примерно 8 100 евро).

Однако как пишет издание Mediafax, абсолютный рекорд страны принадлежит мужчине из Силезского воеводства. По имеющейся информации, он проработал почти 63 года и вышел на пенсию только в 86 лет. Сейчас его ежемесячная выплата составляет более 43 000 злотых, что эквивалентно примерно 10 000 евро.

Как объясняют эксперты в публикации, секрет таких сумм довольно прост и заключается в продолжительности работы. Каждый дополнительный год официального трудоустройства после достижения пенсионного возраста существенно увеличивает итоговые выплаты – примерно на 15%.

В то же время контраст в стране остается огромным: для сравнения приводится самая низкая пенсия в том же районе – 1,4 цента в месяц.

В связи с этим ZUS (аналог нашего Пенсионного фонда) рекомендует гражданам консультироваться со специалистами перед принятием окончательного решения о выходе на заслуженный отдых.

Пенсии

Ранее УНИАН писал, что в Польше все больше пожилых людей выбирают меньшее жилье или переезжают в съемные квартиры из-за высоких расходов на содержание больших домов. Теперь эксперты объясняют, что пенсионеры также нередко отказываются от собственного жилья, чтобы уменьшить финансовую нагрузку и получить дополнительные средства на повседневные нужды. Среди главных причин – дорогие коммунальные услуги, ремонт и налоги, которые становятся непосильными для людей на пенсии. Кроме того, часть пожилых людей переезжает поближе к детям или в более удобное жилье с лучшей инфраструктурой и доступом к медицине.

Вас также могут заинтересовать новости: