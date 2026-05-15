Головоломка со спичками: попробуйте за 40 секунд решить уравнение

Пройдите тест на логическое мышление.

Многие учителя утверждают, что большая часть решения математической задачи заключается в интерпретации текста. Поэтому очень важно знать, что нужно решить, прежде чем пытаться это сделать.

Посмотрите на изображение выше и обратите пристальное внимание на то, что задача предлагает в качестве ответа. В данном случае обратите внимание, что существует очень простое уравнение, которое предполагает только умножение и вычитание.

Вашей главной задачей здесь будет именно исправить уравнение, чтобы результат был верным. Для этого вам нужно будет лишь переместить одну из спичек, которые используются для построения как чисел, так и знаков. В данном случае можно переместить любую спичку, кроме знака равенства в конце задачи и цифры четыре в результате.

В данном случае правильный ответ 8+2 – 6 = 4! Это означает, что произошла смена последней цифры перед знаком равенства, а также первой цифры.

Точнее, мы переместили палочку с последней цифры, которая была восьмеркой, так что она превратилась в шестерку, и добавили палочку, которую мы удалили в первой цифре, чтобы образовать восьмерку.

