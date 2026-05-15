Секрет большого урожая часто кроется в правильной технике обрезки кустов.

Хоть раз в жизни каждый огородник сетовал на то, что даже при соблюдении всех правил и норм посадки малины, урожай у него меньше, чем у соседа. И не ясно, почему так получается, ведь казалось бы - почва одинаковые, уход более-менее похож, а все равно результат не оправдывает ожиданий. Рассказываем, как правильно обрезать ремонтантную малину и почему это важно.

Как обрезать ремонтантную малину весной - важные нюансы

Стоит понимать, что ремонтантный сорт устроен не так, как другие, летние - у него свои биологические особенности. И если пользоваться техникой обрезки, которая подходит летним сортам, то урожая или не будет вообще, или он окажется очень скудным. Для того, чтобы понять, как правильно обрезать ремонтантную малину весной, нужно учесть несколько факторов.

Цикл

От того, в каком цикле вы выращиваете кусты, зависит картина, которую вы увидите весной и техника, что с этим всем великолепием делать. Если цикл двухлетний, то первый урожай растение может дать уже в июле, а вся молодая поросль будет плодоносить осенью. С одной стороны, это заманчиво, ведь урожай можно собрать дважды, с другой - малина потратит все свои силы на эту двойную дозу, и обе из них получатся среднего качества.

При однолетнем цикле все по-другому - весной куст начинает свое развитие заново, потому что побеги были вырезаны под корень. Малина даст урожай один раз, но он будет таким мощным, что вы устанете его собирать. И именно такой подход позволяет собрать до двух килограммов ягод с каждого куста.

Обрезка

Когда вы определились с циклом, можно приступать к изучению науки о том, как обрезать ремонтантную малину. Важно оставлять только сильные крупные и толстые побеги - хилые и тонкие удалять беспощадно. Все равно хорошего урожая они не дадут, а вот силы у растения заберут. После обрезки у вас должно остаться не более 5-6 побегов на каждый погонный метр, чтобы ростки не затеняли друг друга, всем хватало света и питания.

Вторая хитрость - обязательно обрывать нижние листья на 25-30 см от земли. Такой прием способствует хорошей вентиляции у основания куста и снижает риск развития грибковых заболеваний и отсыревания корней.

Третий секрет - сроки. Лучше ориентироваться на погоду и состояние почвы. Как только вы увидите, что земля на штык лопаты мягкая, а побеги достигли высоты 5-8 см, можно приступать к обрезке. После окончания процедуры стоит замульчировать основание куста опилками или перегноем, чтобы удерживать влагу и защищать грядку от пересыхания. В тот же день можно и подкормить кусты - например, разбавленный в пропорции 1:20 с водой настой куриного помета.

ВАЖНО: верхушки молодых побегов трогать нельзя. Многие огородники так делают, и именно поэтому теряют часть урожая. Ремонтантная малина - сорт, в котором почки расположены по всей длине побега, в том числе наверху.

