Дроны атаковали Рязань, горит один из крупнейших российских НПЗ (видео)

Также под атакой был аэродром в Ейске.

Ночью 15 мая Рязань массированно атаковали дроны, сообщалось о мощных взрывах. Целью атаки был Рязанский нефтеперерабатывающий завод, там сейчас пожар.

Взрывы начали раздаваться около двух часов ночи, местные жители жаловались на "орду дронов" взрывы и яркие вспышки в небе, после которых начался мощный пожар.

Телеграмм-каналы пишут, что поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру ПАО "Роснефть". Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России.

Мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год. Рязанский НПЗ производит автомобильные бензины всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье.

Власти Рязани уже официально подтвердили атаку. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки беспилотника упали на территорию одного из промышленных предприятий. Также, по его словам, из-за атаки повреждены два жилых дома, три человека погибли, еще 12 пострадали, в том числе дети. Губернатор заявил, что сейчас ведется разбор поврежденных конструкций, жителей эвакуируют.

В ночь на 15 мая об атаке и пожаре также сообщали жители Ейска Краснодарского края.

Согласно анализу ASTRA, целью атаки был аэродром. Там дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ.

Здесь также находится уникальный наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА (авиатехническая система, имитирующая палубу авианосца), который используется для тренировок взлета и посадки палубной авиации.

5 мая украинские беспилотники устроили "бавону" на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области, а также нанесли удар по резервуару с топливом на расположенной рядом нефтеперекачивающей станции.

А 13 мая стало известно, что Пермский нефтеперерабатывающий завод - один из крупнейших в Российской Федерации - остановился после атаки украинских беспилотников.

