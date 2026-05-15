Дроновых атак станет больше: военный рассказал об изменении тактики россиян

Россия расширяет применение беспилотников и готовит до 200 тыс. операторов дронов.

За сутки украинская противовоздушная оборона сбивает до 2 тысяч российских БПЛА. Об этом сообщил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко в эфире Киев24

Военный добавил, что ситуация свидетельствует о том, что Россия наращивает применение ударных дронов. Также, по его словам, россияне готовят до 200 тыс. операторов дронов.

В ответ Украина тоже наращивает данную составляющую. Яременко отметил, что дроны – это тот компонент, который позволяет украинским военным на фронте контролировать логистические пути врага и не дает ему подвозить БК, продовольствие и проводить эвакуацию.

Сегодня Силы обороны вернули под контроль Одрадное и его окрестности в Харьковской области. По данным 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады, в результате спланированной операции Силы обороны провели зачистку населенного пункта Одрадное Дворичанского района и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль.

А вчера в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщали, что оккупанты пытаются превратить город Покровск в полноценный логистический узел и перебрасывают туда резервы, а также дополнительные силы и средства.

