Украинские дроны могут создать в Иране 'зону поражения' на 200 километров, - FT

Странам Персидского залива понравилась эта идея, но им нужно разрешение от США.

Украинские беспилотники можно использовать для создания "зоны поражения" в Иране, подобной полосе нейтральной полосы вдоль украинской линии фронта. взрывчаткой. Об этом заявил сооснователь украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Financial Times.

"Украине очень легко создать зону поражения на 200 км вглубь иранской территории" и вдоль береговой линии", - сказал он, добавив, что для этого достаточно просто поставить на дежурство беспилотники-камикадзе над этим районом.

По его словам, Fire Point могла бы сделать то же самое, чтобы остановить российские нефтяные танкеры в Балтийском и Чёрном морях, если бы западные партнёры Киева одобрили такой шаг.

Штилерман также сказал, что странам Персидского залива понравилась идея "зоны поражения", но они сказали, что им "нужно разрешение от Америки". США пока не дали ответа на это предложение, сказал он.

Штилерман сказал, что компания производит около 200 ракет "Фламинго" в месяц, но имеет возможности для увеличения производства. "Нам просто нужны заказы и деньги", – сказал он, признав при этом "узкое место с двигателем", которое, по его словам, скоро будет решено.

В настоящее время баллистические ракеты малой дальности FP-7 и средней дальности FP-9 компании проходят полевые испытания. Их дальность действия в 300 км и 850 км соответственно позволит приблизиться к ударам по Москве.

Украинские технологии для Запада

Ранее СМИ писали, что правительства Соединенных Штатов и Украины разработали проект меморандума с определением условий потенциального нового оборонного соглашения между странами. Это соглашение должно позволить Украине экспортировать в США военные технологии и производить дроны на совместных предприятиях с американскими компаниями.

Также Штилерман заявил, что Германия потенциально рассматривает возможность замены американских крылатых ракет Tomahawk украинскими ракетами "Фламинго".

