Что нужно сделать с пионами, когда отцветут: садоводы дали действенный совет

Они назвали ключевую ошибку, которую совершают даже опытные садовники и которая плачевно сказывается на растении.

Пионы считаются одними из самых неприхотливых садовых растений, однако даже опытные садоводы нередко совершают ошибку, которая способна серьезно навредить цветению в следующем сезоне.

Как пишет Countryliving, речь идет о неправильном удалении отцветших соцветий. В частности, эксперты по садоводству предупреждают: после цветения нельзя полностью обрезать куст вместе с листвой. Несмотря на то что увядшие бутоны действительно нужно удалять, листья играют ключевую роль в накоплении питательных веществ для будущего цветения.

Садовый специалист Джейн Фэрли объяснила, что слишком ранняя обрезка листвы в мае - одна из самых распространенных ошибок среди садоводов.

Видео дня

По ее словам, пионы используют листья для накопления энергии для формирования крупных и здоровых цветов в следующем году. Если убрать эту листву слишком рано, это заметно ухудшит качество и размер будущих бутонов.

Эксперт по цветам Элиз Харлок также советует регулярно осматривать кусты во время цветения. По ее словам, удалять увядшие соцветия следует два-три раза в неделю, как только лепестки начинают увядать.

Такой уход помогает не только сохранить аккуратный внешний вид клумбы, но и снижает риск грибковых заболеваний, которые могут появляться из-за гниения лепестков. Кроме того, растение не будет тратить силы на образование семян.

Специалисты рекомендуют срезать увядшие бутоны аккуратно - немного выше первой пары листьев или сильного листового узла. При этом стебли и здоровую листву трогать не следует, чтобы растение продолжало фотосинтезировать.

Полную обрезку пионов советуют проводить только осенью – после того как листья пожелтеют. Тогда куст можно срезать до уровня земли без вреда для будущего цветения.

Другие новости о растениях

Ранее садоводы назвали 11 деревьев, которые нельзя сажать во дворе. Они предупредили, что некоторых растений, несмотря на их красоту, следует избегать.

Также огородники поделились секретным ингредиентом, который поможет избавиться от тли. Это аптечное средство отлично заменит агрессивные химикаты из садоводческих магазинов и обойдется дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: