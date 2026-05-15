Трамп льстил, Си был непреклонен: NYT оценил первый день переговоров в Китае

Си четко дал понять, что Тайвань является "красной линией".

В первый день своего визита в Китай президент США Дональд Трамп говорил с Си Цзиньпином в примирительных тонах, что было полной противоположностью его публичным заявлениям о Китае на родине. В свою очередь Си Цзиньпин в четверг почти не уделял времени лести, установил жесткие границы с самого начала и был более конфронтационен – особенно в отношении Тайваня, пишет The New York Times.

Всего через несколько минут после начала своего выступления Си заявил, что Тайвань является "красной линией", и ясно дал понять, что попытка Трампа сблизиться может потерпеть неудачу на старте, если он вмешается в долгосрочные усилия Китая по установлению контроля над островом.

"Этот разрыв напрямую свидетельствует о новом уровне уверенности и авторитета, который Си продемонстрировал в своих публичных выступлениях, наблюдая за тем, как Соединенные Штаты втягиваются в конфликт с Ираном, из которого нет простого выхода", - пишет NYT.

Трамп дал понять, что огромные разногласия между двумя странами должны быть решены двумя сильными лидерами. Со своей стороны, Си заявил, что "общие интересы Китая и Соединенных Штатов перевешивают наши разногласия". Но в отличие от Трампа, он упомянул и альтернативный сценарий.

"Если все сделать неправильно, две страны столкнутся или даже вступят в конфликт, что поставит все американо-китайские отношения в крайне опасное положение", – сказал он, явно имея в виду Тайвань.

Контраст со стилем Трампа

Как отмечает NYT, встречи лидера США в первую очередь направлены на заключение мгновенных "сделок", обычно таких, которые обеспечат рабочие места или продажи. В этот раз Трамп, например, привёз группу руководителей предприятий, чьё присутствие, по его словам, было призвано продемонстрировать "уважение" к Китаю, одновременно стремясь получить доступ к рынку.

Однако Си не привёз с собой аналогичную группу. Не было руководителей BYD, огромного китайского автопроизводителя, или DeepSeek, инновационной компании в области искусственного интеллекта.

Также, в отличие от китайского заявления о переговорах, американская версия говорила о борьбе с прекурсорами фентанила и о закупке американской сельскохозяйственной продукции, но в ней не упоминались Тайвань, ограничения Китая на редкоземельные элементы или быстрое наращивание ядерного оружия.

Белый дом также охарактеризовал Соединенные Штаты и Китай как союзников в необходимости открытия Ормузского пролива, однако Китай вряд ли будет использовать своё влияние на иранцев бесплатно.

Настоящая проверка того, как два лидера будут обсуждать свои разногласия, может состояться в пятницу утром, когда у Трампа запланированы гораздо более камерные встречи с Си. Это тот тип встреч, который ему больше всего нравится: лидер к лидеру. И как только он покинет воздушное пространство Китая, он, скорее всего, представит свою версию этих переговоров.

Встреча Трампа и Си - первые заявления

В своей речи Си Цзиньпин сказал, что его страна и США должны быть партнерами, а не соперниками. Отдельно Си затронул тему Тайваня, назвав ее "важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях".

В целом китайский лидер даже назвал встречу с главой Белого дома знаковой и такой, за которой наблюдает весь мир.

госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп во время визита будет добиваться помощи Китая в решении вопроса войны с Ираном. А Пекин рассчитывает использовать встречу для стабилизации торговых отношений с США.

