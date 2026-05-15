Миллениалы назвали свои навыки из прошлого, которые удивляют зумеров

Технологический прогресс настолько стремительно изменил мир за последние 30 лет, что миллениалам пришлось дважды осваивать навыки повседневной жизни.

Люди, родившиеся до 1990 года, хорошо помнят, каким был мир до эпохи повсеместного интернета и мобильной связи. Зумерам, которые родились со смартфоном в руке, на самом деле трудно представить, насколько тот мир отличался от сегодняшнего, и насколько другие навыки были нужны для существования в нем.

Пользователь популярного форума Reddit как-то спросил у людей, родившихся более 35 лет назад, о навыках того времени, которые у них сохранились, но сегодня почти утратили практическое значение из-за развития технологий. Участники дискуссии приводили много примеров того, что было необходимо 20–30 лет назад, но сегодня практически утратило смысл.

Мы собрали 8 навыков, которые пользователи упоминали чаще всего.

Видео дня

Чтение бумажных карт и умение ориентироваться на местности, где уже бывал. До появления GPS и навигаторов люди часто пользовались дорожными атласами и бумажными картами во время путешествий. Сегодня этот навык стал редкостью, ведь большинство людей полностью полагаются на смартфоны.

"Мои дети считают безумием, что я могу запомнить, как добраться до определенных мест без GPS, после того как побывал там всего раз или два", – отметил один из пользователей.

Перемотка аудиокассет карандашом. Дляпоколения, выросшего на кассетных магнитофонах, этот навык был совершенно обыденным. Если пленка запутывалась или батарейки садились, кассету можно было быстро перемотать обычным карандашом. Сегодня кассетные плееры почти исчезли из повседневной жизни.

Чтение рукописного текста. Все больше молодых людей испытывают трудности с чтением рукописного текста. Из-за этого сотрудники старшего поколения нередко становятся "переводчиками" старых записей или документов. На Reddit многие назвали это неожиданной суперсилой.

Набор текста по системе T9. До эпохи сенсорных экранов люди годами пользовались кнопочными телефонами. Загвоздка была в том, что на весь алфавит у вас было всего 9 кнопок. Опытные пользователи могли печатать сообщения почти наугад, используя систему T9. Сейчас этот навык практически не используется.

Запоминание телефонных номеров. До появления смартфонов люди часто запоминали десятки номеров друзей и родственников. Сегодня же большинство контактов хранится в телефонных книгах устройств, и многие не могут назвать номер даже самых близких людей.

Управление автомобилем с механической коробкой передач. Хотя механическая коробка передач до сих пор существует, автоматические трансмиссии становятся все более популярными. Из-за этого многие молодые водители уже не умеют ездить на "механике". Для старшего поколения это когда-то было базовым навыком.

Запись музыки с радио на кассету. В 1980-90-х вы не могли слушать любимую музыку через онлайн-стриминг. Нужно было либо покупать уже упомянутую аудиокассету со всем альбомом, либо ловить момент, когда вашу любимую песню крутили по радио, и записывать ее на чистую кассету на собственном магнитофоне. Особое мастерство заключалось в том, чтобы точно поймать момент начала и окончания песни, избегая при этом голоса ведущего или рекламы.

Набор номера на дисковом телефоне. Пользователи также подшучивали над зумерами, большинство из которых впадают в ступор, увидев дисковый телефон. А когда-то такие телефоны были повсюду.

Другие публикации о разнице поколений

Как писал УНИАН, большинство пожилых людей имеют солидные сбережения, даже если их доходы очень скромные. Все из-за умения правильно распоряжаться деньгами, которого не хватает молодежи.

Также мы рассказывали, какое поведение женщин нравится зумерам, но раздражает мужчин старшего возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: