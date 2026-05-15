Что произойдет с кишечником, если ежедневно есть фисташки: известны результаты исследования

Употребление примерно половины стакана фисташек каждый вечер в течение 12 недель несколько изменило микробиом кишечника у взрослых с преддиабетом.

Исследование 2025 года показало, что у людей с преддиабетом, которые каждый вечер употребляли горсть фисташек, произошли положительные изменения в микробиоме кишечника, пишет Verywell health.

Результаты исследования, опубликованные в Current Developments in Nutrition, свидетельствуют о том, что регулярное употребление фисташек, среди прочего, может способствовать поддержанию здоровья кишечника.

Исследователи обнаружили, что употребление примерно полстакана фисташек каждый вечер в течение 12 недель несколько изменило микробиом кишечника у взрослых с преддиабетом. В частности, были отмечены следующие изменения:

Наблюдалось увеличение количества полезных бактерий, таких как Roseburia и Lachnospiraceae, и уменьшение количества менее полезных бактерий, таких как Flavonifractor;

Этот эффект может быть связан с питательными веществами, содержащимися в фисташках, – такими как клетчатка, полифенолы и пребиотики, – которые, как считается, поддерживают полезные бактерии и могут способствовать уменьшению воспаления в кишечнике;

Хотя эти изменения свидетельствуют о положительных сдвигах в состоянии здоровья кишечника, необходимы дополнительные исследования для подтверждения долгосрочных эффектов и более широкого влияния на здоровье.

Издание отметило, что фисташки могут приносить пользу не только для здоровья кишечника. Помимо влияния на микробиом, их связывают с положительным влиянием на здоровье сердца, контроль уровня сахара в крови и даже поддержание здорового веса.

Фисташки полезны для сердца

В статье на сайте MDPI указывается, что регулярное употребление фисташек способствует снижению уровня общего холестерина, "плохого" холестерина и триглицеридов, одновременно несколько повышая или поддерживая уровень "хорошего" холестерина.

Некоторые исследования, в частности, опубликованное Cambridge University Press, показали, что фисташки снижают артериальное давление при регулярном употреблении, но необходимы дополнительные исследования.

Высокое артериальное давление связано с такими заболеваниями, как инфаркты и инсульты, поэтому поддержание здорового артериального давления является ключевым фактором в профилактике других заболеваний.

Кроме того, поскольку фисташки богаты такими питательными веществами, как полезные жиры, клетчатка, калий, витамин B6 и антиоксиданты, они могут способствовать уменьшению воспалительных процессов и защищать клетки от повреждения.

Некоторые исследования также показывают, что фисташки могут улучшать работу сосудов и снижать жесткость артерий, что способствует укреплению здоровья сердца.

Способствуют контролю уровня сахара в крови

Фисташки также могут способствовать лучшему контролю уровня сахара в крови, особенно у людей с преддиабетом, метаболическим синдромом или повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показали, что употребление до 1/3 стакана фисташек ежедневно может снизить уровень сахара в крови натощак, уровень инсулина и инсулинорезистентность.

Указывается, что существуют также данные об улучшении долгосрочного контроля уровня сахара в крови (измеряемого с помощью A1C), хотя эти результаты менее последовательны в различных исследованиях.

Может способствовать похудению

Хотя этот вопрос не исследован так тщательно, как другие полезные свойства, некоторые исследования свидетельствуют о том, что фисташки могут способствовать похудению.

Издание отмечает, что люди, ежедневно употреблявшие фисташки, как правило, потребляли больше клетчатки и меньше добавленного сахара, чем те, кто этого не делал.

Это делает фисташки полезной закуской для тех, кто стремится похудеть или поддерживать вес, поскольку рацион с высоким содержанием клетчатки помогает дольше чувствовать сытость. Это особенно актуально в сочетании с общим здоровым питанием и регулярными физическими нагрузками.

Другие советы для здорового кишечника

