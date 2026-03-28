Оккупанты продвинулись на Донетчине: DeepState обновил карту боев

Противник продолжает наступать вблизи Васюковки и Федоровки Второй.

Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, сообщает украинский мониторинговый канал DeepState.

В частности, враг продвинулся вблизи Васюковки и Федоровки Второй, говорится в их публикации в Telegram.

Как сообщал УНИАН, накануне российским оккупантам удалось продвинуться вперед на двух участках фронта в Донецкой области. Враг продвинулся в Гришино и Софиевке.

На карте DepState село Гришино Покровского района значится как оккупированное российскими захватчиками.

В то же время село Софиевка Краматорского района является районом, в который происходит проникновение российских оккупантов.

Офицер оперативного планирования отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" с позывным "Рамзан" отметил, что на Покровском направлении российские оккупанты пытаются создать котел.

Отвечая на вопрос о ситуации на Покровском участке фронта, он отметил, что сейчас на их направлении"работать довольно жарко".

"Враг продвигается и пытается закрепиться на Покровске, на Гришином… Также пытается закрепиться на Родинском и ведет наступательные действия в сторону Билецкого", – рассказал боец.

На уточнение о том, пытаются ли российские оккупанты выровнять линию фронта, чтобы не было "впадины" в районе Покровска и Мирнограда, Рамзан отметил, что выравнивание линии фронта – это стратегия врага.

