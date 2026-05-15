Китай закупает огромную партию американских самолетов, но США хотели продать еще больше

Ранее западные СМИ сообщали о возможном заказе Китаем около 500 узкофюзеляжных самолетов.

Китай согласился приобрести 200 самолетов компании Boeing во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин, сообщает Reuters.

"Одно из решений, на которое он (лидер Китая Си Цзиньпин, – УНИАН) сегодня согласился, – это заказ 200 самолетов… 200 больших самолетов", – цитирует агентство слова Трампа.

Акции компании Boeing упали на 4,1% во время торгов на рынке 14 мая. Дело в том, что ранее СМИ сообщали о возможном заказе Китаем значительно большего количества самолетов. Предполагалась закупка 500 "крылатых машин" Boeing модели 737 MAX, а также, вероятно, десятков более дорогих широкофюзеляжных авиалайнеров. Сообщалось, что Китай также вел переговоры об аналогичной по масштабу сделке с европейским Airbus.

Видео дня

Конкурирующие авиапроизводители давно соревнуются за продажи в Китай – втором по величине авиационном рынке в мире. В 2010-х годах Airbus опередил Boeing и завоевал большую долю рынка, даже открыв финальную сборочную линию самолетов A320 в Тяньцзине.

Пекину приходится закупать самолеты у обоих производителей, чтобы успевать за стремительным ростом спроса на авиаперевозки. По оценкам аналитиков, сейчас Китаю нужно заказать до 1000 новых самолетов. Согласно рыночным прогнозам как Boeing, так и Airbus, в целом стране понадобится не менее 9000 новых реактивных самолетов до 2045 года.

Последний крупный заказ Китая у Boeing был сделан во время визита Трампа в Пекин в ноябре 2017 года, когда была согласована закупка 300 самолетов. После этого отношения между двумя странами ухудшились, в результате чего объемы заказов упали.

Неизвестно, когда именно начнутся поставки новых американских самолетов. Также нет информации о конкретных типах машин.

Параллельно с авиационными вопросами сегодня решается судьба технологического рынка. По данным Reuters, США официально одобрили продажу чипов Nvidia для десяти китайских компаний.

Речь идет о модели H200, разработанной для высокопроизводительных вычислений и задач искусственного интеллекта. В список одобренных покупателей входят, в частности, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo и Foxconn. Каждая компания может купить до 75 000 чипов напрямую у Nvidia или через посредников. В то же время, несмотря на разрешение, фактических поставок пока не было.

Визит Трампа в Китай – последние новости

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом. В рамках поездки состоялась его встреча с лидером Китая. Вместе с Трампом в Поднебесную прибыли руководители ведущих американских компаний. Среди них – глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук, а также глава NVIDIA Дженсен Хуанг.

По данным The New York Times, в первый день визита президент США провел беседу с лидером Китая в примирительном тоне, что контрастировало с предыдущими публичными заявлениями. В свою очередь, Си Цзиньпин 14 мая почти не прибегал к дипломатическим комплиментам, сразу обозначил жесткие рамки переговоров и занял более конфронтационную позицию, в частности в отношении Тайваня.

Вас также могут заинтересовать новости: