Весил как БМП Bradley: обнаружен ранее неизвестный вид гигантского динозавра

В Таиланде открыли новый вид гигантского динозавра после того, как местный житель наткнулся на окаменелые кости. Как пишет The Independent, ученые установили, что огромный травоядный динозавр длиной почти 27 метров жил на территории современного Таиланда примерно 113 миллионов лет назад.

Новый вид получил название Нагатитан чайяпхуменсис (Nagatitan chaiyaphumensis) и в настоящее время считается крупнейшим из известных динозавров, найденных в Юго-Восточной Азии.

"Исследователи обнаружили значительные останки Nagatitan – представителя группы зауроподов, которые отличались длинными шеями и хвостами, маленькими головами и четырьмя массивными ногами. Первые окаменелости этого мелового гиганта заметил местный житель в провинции Чайяпхум на северо-востоке Таиланда", – говорится в статье.

В течение нескольких лет ученые проводили раскопки и извлекли различные кости, в частности позвонки, ребра, тазовые кости и кости конечностей. Особое внимание привлекла плечевая кость длиной 1,78 метра.

На основе размеров плечевой и бедренной костей исследователи оценили массу динозавра в 25–28 тонн. Столько, например, весит американская боевая машина пехоты M2 Bradley, которую используют Силы обороны Украины.

Хотя череп и зубы найти не удалось, способ питания ученые определили по аналогии с другими зауроподами.

"Nagatitan, вероятно, был массивным растительноядным динозавром, который потреблял большие объемы растительности, практически не требующей пережевывания – например, хвойные растения и, возможно, семенные папоротники", – пояснил аспирант Университетского колледжа Лондона и главный автор исследования Тхитивут Сетхапаничсакул.

В тот период климат в регионе, вероятно, был субтропическим – с лесами, саванноподобными территориями и кустарниками. Рядом с Nagatitan обитали другие динозавры, летающие рептилии птерозавры, а также крокодилы, рыбы и даже пресноводные акулы.

Несмотря на наличие хищников, огромные размеры Nagatitan обеспечивали ему надежную защиту. Самый крупный местный хищник – родственник африканского плотоядного динозавра кархародонтозавра – был примерно 8 метров в длину и весил около 3,5 тонн.

"На фоне Нагатитана он выглядел значительно меньше. Взрослому Нагатитану практически нечего было бояться с точки зрения хищничества", – отметил Сетхапаничсакул.

Хищники обычно избегали нападений на здоровых взрослых зауроподов из-за риска быть раздавленными, зато охотились на старых, больных или молодых особей.

"Известно, что зауроподы очень быстро росли после вылупления. Вероятно, это было связано именно с угрозой хищников. Чем быстрее они становились большими, тем сложнее было на них охотиться", – добавил палеонтолог Университетского колледжа Лондона и соавтор исследования Пол Апчерч.

Зауроподы считаются крупнейшими наземными животными в истории Земли. Хотя Nagatitan был действительно гигантским, он все же уступал по размерам некоторым южноамериканским зауроподам, таким как Argentinosaurus и Patagotitan, длина которых превышала 30 метров.

Название динозавра – Nagatitan – происходит от слова "нага" – змееподобного существа, которое занимает важное место в азиатских религиозных традициях и часто изображается в тайских храмах.

На данный момент в Таиланде уже известно 14 описанных видов динозавров.

Часть "титан" в названии также имеет символическое значение. По словам Сетхапаничсакула, Нагатитана можно считать последним "титаном" Юго-Восточной Азии. Позже этот регион в меловом периоде превратился в мелководное море, что сделало дальнейшее существование зауроподов невозможным.

Нагатитан имеет важное значение для изучения разнообразия зауроподов в регионе, ведь он является крупнейшим и самым молодым геологически представителем этой группы, найденным в Юго-Восточной Азии.

Он принадлежал к подгруппе зауроподов, чьи кости содержали многочисленные внутренние воздушные полости и тонкие стенки, что делало скелет легче.

Эта группа возникла около 140 миллионов лет назад, распространилась по всему миру, а примерно 90 миллионов лет назад стала единственной ветвью зауроподов, которая выжила и существовала вплоть до завершения эпохи динозавров 66 миллионов лет назад после падения астероида.

Нагатитан жил в период роста уровня углекислого газа в атмосфере и высоких глобальных температур.

"Похоже, именно в этот период зауроподы достигли особенно больших размеров: гигантские формы обитали в Южной Америке, Китае, вероятно, Северной Африке, а теперь у нас есть и крупный представитель в Юго-Восточной Азии – Nagatitan", – пояснил Пол Апчерч.

По его словам, возможная связь между огромными размерами тела и высокими температурами климата пока до конца не ясна. В то же время жара, вероятно, влияла на растительность, которая была основным источником пищи для крупных травоядных динозавров.

"Нагатитан позволяет заглянуть в период, который предшествовал пику гигантизма и глобального потепления, наступившим примерно через 10–15 миллионов лет", – добавил ученый.

