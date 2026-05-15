Дата 15 мая интересна большим праздником и народными приметами на счастье.

Дата 15 мая в Украине отметится важным событием, которое дает нам повод поздравить близких. Православным украинцам будут интересны сведения о том, какой сегодня церковный праздник наступает по новому календарю. А от наших предков сохранились давние верования об этом дне, содержащие рекомендации о привлечении благополучия в свою жизнь.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

По указу Владимира Зеленского в это число наступает Всеукраинский день семьи, что совпадает с международным. Данный праздник сегодня в Украине является довольно молодым и отмечается с 2024 года, хотя на планете известен давно. Как понятно из названия, в него принято поздравлять всех близких, обмениваться комплиментами и подарками, проводить время вместе.

Какой сегодня праздник в мире

На эту дату установлено важное экологическое событие, призывающее всех людей задуматься об окружающей среде - День защиты климата. Каждый из нас может приложить усилия, чтобы улучшить ситуацию: сортировать мусор, использовать экологичный транспорт, сажать деревья. Действия одного человека не спасут планету, но если эти правила будут выполнять многие, то предотвратить катастрофу возможно.

Есть и другие всемирные праздники сегодня - День поездки на работу на велосипеде, День вымирающих видов, День соломенной шляпы, День знаний про мукополисахардоз и День виртуального помощника.

Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие, которые придерживаются нового стиля в праздновании церковных событий, 15 мая вспоминают чудотворца Исайю Киево-Печерского и преподобного Пахомия Великого. Последнему можно помолиться о хорошем урожае, прорастании семян, помощи в посадке огорода.

Старый календарь, который также называют юлианским, устанавливает сегодня праздник памяти киевских правителей Бориса и Глеба. Как у святых, у них просят выздоровления от болезней мышц и суставов, избавления от боли в конечностях.

Какой сегодня праздник народный

Многие приметы сегодняшнего числа упоминают птиц и других животных:

если соловей весело поет, то скоро улучшится погода;

козы и овечки не хотят идти пастись на поле - к непогоде;

если солнечно, но пчел на улице нет, то скоро будет дождь;

гроза предвещает хороший урожай орехов.

Давние люди в этот период ждали потепления, но вместе с ним также дождей и гроз. Праздник сегодня считали удачным для любых садовых и огородных работ. В полях сеяли рожь, овес и пшеницу. Из дома выбрасывали старую одежду и сломанную мебель. Люди верили, что если пожертвовать нуждающимся домашние вещи, то можно привлечь в свою жизнь благополучие.

Что нельзя делать сегодня

Не делитесь желания и планами, иначе ничего из задуманного не сбудется. Не подходит праздник 15 мая для посадки кабачков - это единственный овощ, который не рекомендуется сеять в эту дату. А рыбакам стоит помнить, что во многих областях действует запрет на вылов рыбы, поскольку сейчас продолжается нерест.

Вас также могут заинтересовать новости: