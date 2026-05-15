Евро подешевел в обменниках и банках: курс валют в Украине в конце недели

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 мая, вырос на 1 копейку и составляет 44,21 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,75 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,88 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,23 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,69 грн/евро, а курс продажи – 51,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 15 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,44 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 6 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце мая валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на повышенный спрос на валюту и внешние риски. Курс доллара может оставаться в пределах 43,75-44,35 гривни, тогда как евро может колебаться в диапазоне 50,5-52,5 гривни.

