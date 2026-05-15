День семьи - отличный способ поздравить родных и вспомнить теплые семейные моменты.

День семьи в Украине - довольно молодой праздник, что наступает в середине мая. Это отличный повод порадовать своих близких, независимо от степени родства, пригласить их в гости и вручить подарки. А родные, которых разъединило расстояние, сегодня обмениваются поздравлениями по телефону.

Когда День семьи в Украине

На протяжении десятилетия после 2012 года Украина отмечала День семьи, любви и верности 8 июля одновременно с РФ. Россия придумала такой праздник для противопоставления "западному" Дню Валентина, а в нашей стране его сделал официальным Виктор Янукович.

Для обоснования дня РПЦ использовала историю русских святых Петра и Февронии, которые якобы были примером любящей семейной пары. Однако стоит упомянуть, что житие этих персонажей придумано, реальных исторических сведений об их существовании нет, а их история "любви" основана на лжи и шантаже.

Поскольку праздник имел российское происхождение, в 2023 году по указу Владимира Зеленского он был отменен. Вместо него вместе со всей планетой мы будем праздновать Международный день семьи 15 мая, установленный ООН. Его цель - подчеркнуть важность сохранения семейных ценностей и сплотить родных вокруг общих идеалов.

Поздравления и картинки с Днем семьи 15 мая

Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы все семейные дела приносили исключительно радость, чтобы родные понимали с полуслова, разделяли с тобой радость и горе, дарили много поводов для счастливой улыбки!

Искренне желаю в День семьи домашнего уюта, большого денежного достатка, преодоления любых проблем, гармонии и взаимопонимания. Пусть все новости по жизни будут только позитивными, а каждый проведенный с близкими день запоминается счастливыми моментами.

Поздравляю с Днем семьи! Счастья, достатка, душевного тепла всем близким! Дорожи своими родными, и пусть они всегда отвечают взаимностью, оставаясь надежной поддержкой и опорой. Пусть в семье всегда будут любовь и уважение!

Поздравляю с Международным днем семьи и горячо желаю, чтобы дом был счастливым, уютным местом, где всегда встретят понимающие близкие. Мира, поддержки, доверия и терпения между родными. Чтобы они делали жизнь ярче, наполняли ее веселье и давали мудрые советы!

