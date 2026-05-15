Пять морских крокодилов были обнаружены в мангровых зарослях: почему это важно

Команда изучила судьбу пяти помеченных крокодилов, выпущенных в мангровый лес Сундарбан в Бангладеш.

Когда выращенных в неволе морских крокодилов выпускают в дикую природу, они остаются в своей местности и не возвращаются в свой прежний дом. Об этом пишет discoverwildlife.

Это открытие, опубликованное в журнале Wildlife Research, теперь может быть использовано для улучшения природоохранной деятельности.

Отмечается, что большинство животных демонстрируют небольшие ориентиры: например, возвращаются в гнездо или нору после поиска пищи, в то время как другие совершают длительные путешествия, которые могут длиться месяцами.

Видео дня

Крокодилы особенно хорошо умеют находить дорогу домой. Когда пойманных в дикой природе особей перемещают из их первоначальной среды обитания в новое место, они делают большие шаги, чтобы вернуться.

"Однако мы до сих пор не до конца понимаем, как это поведение проявляется у особей, которые были выращены или содержались в неволе в течение длительного времени, прежде чем быть выпущенными обратно в дикую природу", - говорит Ру Сомавеера из Университета Мердока.

Чтобы это выяснить, команда изучила судьбу пяти помеченных морских крокодилов, выпущенных в мангровый лес Сундарбан в Бангладеш (один из крупнейших в мире мангровых лесов) и отслеживавшихся в течение нескольких месяцев.

Интересно, что трое из них - Джульетта, Мадху и Потия - содержались в неволе более восьми лет, прежде чем были выпущены на волю более чем в 25 км от своих прежних мест обитания. Рептилии не проявляли никаких признаков попыток вернуться в свой питомник. Вместо этого они обосновались в небольших, локальных, четко определенных районах.

Животные передвигались аналогично четвертому крокодилу, Харбарии, которого поймали в Сундарбане ночью, а затем выпустили обратно на то же место утром. Поскольку модели передвижения крокодилов, содержащихся в неволе и в дикой природе, были схожи, это говорит о том, что крокодилы, содержащиеся в неволе, могли "беспрепятственно адаптироваться к новой среде".

Важно, что пятый крокодил передвигался более активно. Джонгра был пойман в деревне в Шариатпуре в 2022 году, содержался в полуестественных условиях в течение 16 месяцев, а затем выпущен в Сундарбаны, в 130 км от места его первоначального отлова. Как и ожидалось, эта перемещенная особь преодолела большое расстояние, даже совершая за один день перемещения на расстояние более 30 км. Это типичные признаки поведения, направленного на возвращение домой.

Исследование предполагает, что, хотя перемещенные крокодилы сохраняют стремление вернуться домой, крокодилы, выращенные в неволе, с большей вероятностью обосновываются в тщательно выбранных местах выпуска. Сомавеера пояснил:

"Результаты показывают, что выпуск молодых и взрослых крокодилов, выращенных в неволе, может быть жизнеспособной стратегией для укрепления диких популяций".

Новости о животных

Ученые в западной части Балтийского моря пытались найти способ отпугнуть птиц от кражи рыбы из сетей и вскоре обнаружили, что их остроумное решение недолговечно.

Птицы, такие как большие бакланы и чайки, могут создавать проблемы для рыболовства и аквакультуры, поскольку они пикируют в сети и воруют легкодоступную рыбу для ужина.

Это может повлиять на популяции рыб, снизить прибыль рыболовства и даже нанести вред птицам, если они запутаются в сетях или будут застрелены рыбаками, пытающимися отпугнуть их от своего улова.

Вас также могут заинтересовать новости: