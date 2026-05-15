Первые 9 млрд евро от Евросоюза для Украины: Politico узнало, на что пойдут деньги

Комиссия стремится произвести первый транш как можно скорее, во втором квартале 2026 года.

Евросоюз готовится утвердить условия кредита на сумму 90 млрд евро для Украины уже в понедельник. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.

Отмечается, что это приблизит Киев к получению первого кредитного транша на сумму более 9 млрд от Брюсселя в середине июня. Предполагается, что эти деньги пойдут на покрытие немедленных бюджетных дефицитов и закупки беспилотников для защиты от РФ.

После прохождения внутренних процедур, ЕС окончательно утвердит кредит в размере 90 млрд евро сразу же после того, как Киев и Брюссель согласуют детали погашения долга за счет репараций от России.

Видео дня

Отмечается, что если Кремль откажется выплачивать эти репарации после войны, лидеры ЕС заявили, что оставляют за собой право использовать замороженные российские активы для погашения кредита - тем самым аннулируя долг Киева.

На что потратят деньги

Если все пойдет по плану, Брюссель сначала закупит беспилотники на сумму 5,9 млрд евро в июне для укрепления украинской обороны. Затем Еврокомиссия перечислит Киеву 3,2 млрд евро, которые он сможет направить на покрытие бюджетных расходов, включая выплату зарплат военным.

"Комиссия стремится произвести первый транш как можно скорее, во втором квартале 2026 года. Он покроет закупку беспилотников у Украины для Украины", - сказал еврочиновник изданию.

Отмечается, что несмотря на недавний прогресс, в Евросоюзе понимают, что Киеву потребуется больше денег в 2027 году, но их привлечение может быть проблематичным, если члены ЕС не захотят брать на себя дополнительные общие долги.

"Члены ЕС и европейские финансовые институты предоставили Украине в общей сложности 200,6 млрд евро. Таким образом ЕС является крупнейшим и наиболее стабильным финансовым партнером Украины", - сказал представитель Еврокомиссии.

Кредит ЕС для Украины

Кредит в размере 90 млрд евро лидеры Евросоюза согласились предоставить Украине в декабре 2025 года для финансирования ее военных потребностей. Предполагается, что половина этого кредита будет выплачена в этом году, а остальная часть – в 2027 году.

Украина столкнется с бюджетным дефицитом в размере 135 млрд евро в этом и следующем году, и в ближайшие месяцы без дополнительной финподдержки у нее закончатся деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: