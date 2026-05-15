Выходные порадуют украинцев теплом, - синоптик Диденко

Температура в Украине поднимется до +20...+24 градусов.

Уже сегодня, 15 мая, на западе Украины станет заметно теплее – температура здесь повысится до +20...+24 градусов. А уже на выходных такое приятное тепло охватит всю страну. Об этом в своих соцсетях сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"В течение субботы-воскресенья в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +20...+24 градуса", – сообщила она.

Напомним, по словам Натальи Диденко, уже сегодня погода постепенно будет выравниваться. Теплее всего будет в западных областях, а самая прохладная погода с температурой +16...+19 градусов ожидается в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

В Киеве, по ее данным, 15 мая вероятны локальные дожди, а температура поднимется до +20 градусов.

В начале следующей недели в Украине ожидается существенное потепление – в дневные часы температура местами будет подниматься до +27°. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщил синоптик Иван Семилит.

По его словам, уже с понедельника погода станет значительно теплее почти по всей стране. В ночное время прогнозируют +9°...+15°, а днем воздух будет прогреваться до +21°...+27°.

Немного прохладнее будет только в западных областях, где дневная температура составит около +17°...+22°.

Такие погодные условия прогнозируются на 18–19 мая. В дальнейшем, в период с 20 по 24 мая, ночные показатели существенно не изменятся и останутся в пределах +9°...+15°, а днем по Украине ожидается +19°...+26°.

