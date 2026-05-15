15 мая на Земле начнется многодневная магнитная буря (график)

С сегодняшнего дня, 15 мая, на Земле начнется магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, в сторону нашей планеты повернется корональная дыра на Солнце, которая и станет источником магнитной бури.

Ученые прогнозируют, что в ближайшие дни геомагнитная активность будет на уровне G1, однако не исключено, что в отдельные периоды магнитная буря может усилиться до уровня G2. Об этом также свидетельствуют данные meteoagent, согласно которым сегодня Кр-индекс приблизится к 6, что соответствует умеренному шторму.

Ожидается, что эта магнитная буря продлится минимум три дня, 15-17 мая, с постепенным ослаблением.

Магнитные бури уровня G2 - чем опасны и как облегчить состояние организма

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренно сильными, однако даже они могут влиять на самочувствие людей. В такие дни многие жалуются на головную боль, скачки давления, слабость, сонливость, раздражительность и проблемы со сном. Особенно чувствительными к изменениям геомагнитного поля оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической усталостью.

Чтобы легче перенести период магнитной активности, обычно советуют соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать переутомления. Желательно сократить употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Также полезны прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность.

